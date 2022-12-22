Верховный суд признал законным лишение сайта «Новой газеты» статуса СМИ

Верховный суд РФ отказался признать незаконным решение о прекращении деятельности сайта «Новой газеты» по требованию Роскомнадзора, сообщила редакция издания.

В середине сентября по требованию Роскомнадзора была закрыта сетевая версия издания. Редакция «Новой газеты» на сегодняшнем апелляционном заседании просила Верховный суд отменить решение, ссылаясь на незначительность правонарушений. Но решение первой инстанции было оставлено без изменений, теперь оно вступило в силу.

5 и 6 сентября суд в Москве постановил аннулировать регистрации печатной версии «Новой газеты» и «Новой рассказ-газеты» — журнала, который редакция запустила после приостановки работы.

Поводом для отзыва лицензии у печатной «Новой» стало то, что издание не предоставило вовремя устав редакции.