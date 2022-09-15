Верховный суд РФ лишил сайт «Новой газеты» лицензии СМИ

Верховный суд отозвал лицензию у сайта «Новой газеты» по требованию Роскомнадзора. «Суд постановил административный иск Роскомнадзора о прекращении деятельности СМИ — электронного печатного издания «Новая газета» — удовлетворить», — сообщил судья.

Поводом для обращения в суд стали два упоминания организаций без указания, что они являются иностранными агентами. Роскомнадзор направил редакции два предупреждения. Как указала на заседании представитель Роскомнадзора, закон о СМИ предусматривает в таком случае обращение в суд с иском о прекращении деятельности.

Напомним, что в начале сентября московский суд постановил аннулировать регистрации печатной версии «Новой газеты» и «Новой рассказ —газеты» (журнал, который редакция запустила после приостановки работы).

Редакция «Новой газеты» прокомментировала, что решение суда не повлияет на выпуск издания.