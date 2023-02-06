Веронику Белоцерковскую* приговорили к девяти годам колонии

Басманный суд Москвы заочно приговорил Веронику Белоцерковскую*, основательницу издания «Собака.ru», к девяти годам колонии общего режима по делу о распространении фейков про российскую армию (ст. 207.3 УК РФ). Кроме того, Белоцерковской* сроком на пять лет запретили администрировать сайты.

Срок отбытия наказания будет исчисляться с момента экстрадиции в Россию или задержания на территории страны. Приговор пока не вступил в законную силу.

По версии следствия, Белоцерковская* разместила в соцсетях ряд постов, где «под видом достоверных сообщений содержались заведомо ложные сведения об использовании Вооруженных cил России для уничтожения городов и гражданского населения Украины, в том числе детей».

Напомним, на прошлой неделе прокурор запросил именно такой срок для Белоцерковской*. Суд согласился с обвинением.

* Внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов