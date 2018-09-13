Издатель «Медиазоны» Петр Верзилов госпитализирован в тяжелом состоянии

Участник Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов с вечера 11 сентября находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщила «Медузе» его девушка Вероника Никульшина.

По словам Никульшиной, Верзилову стало плохо вскоре после заседания суда, где рассматривалось административное дело против нее. В шесть часов вечера он лег спать; когда через два часа Никульшина пришла домой, он «проснулся и сказал, что начинает терять зрение»:

С восьми до десяти ему в геометрической прогрессии становилось хуже. Сначала зрение, потом способность разговаривать, потом способность прямо ходить.

Когда приехала скорая, он на все вопросы отвечал, что «нет, ничего не ел, не принимал вещества». Ему все быстрее становилось хуже, у него начались судороги. По пути в машину скорой у него начался уже бред. <…> Он впал в такое полусонное-полубеспамятное состояние, перестал реагировать на меня, узнавать.

Затем его госпитализировали в токсикореанимационное отделение. Как рассказывает Никульшина, анализы «ничего плохого вроде бы не показали». Врачи отказываются сообщить ей, поставлен ли ему диагноз «отравление», так как ее «статус гражданской жены никаких прав не дает». После «врач только сказала, что состояние тяжелое, динамика положительная, он стал реагировать на имя».

Вечером в больницу приехала мать Верзилова, однако ее не пустили к сыну и не сообщили предварительный диагноз.

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС / Scanpix / LETA