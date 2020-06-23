Верзилов в суде сообщил о провокации полиции и погоне у станции метро

Издатель «Медиазоны» и участник арт-группы «Война» Петр Верзилов, обвиняемый в мелком хулиганстве, в суде заявил, что эпизод, по которому его обвиняют, был «ситуацией классической полицейской провокации». Об этом сообщает корреспондент РБК.

В воскресенье Верзилов до вечера находился в участке полиции, где с ним работали следователи, затем издателя и его подругу Маргариту Коновалову отпустили. По словам Верзилова, вскоре после освобождения они заметили, что за ними следят «несколько мужчин, в которых легко опознать оперативных сотрудников». «Мы прогулялись вверх-вниз по улице возле метро «Красносельская», чтобы в этом убедиться; вскоре появились две полицейские машины, которые на близком расстоянии следовали за нами. И появился новый человек, уже не похожий на оперативника, это был молодой человек, крашенный в блондина, по имени, как я сейчас узнал из материалов, Максим Барышников», — рассказал Верзилов.

Он добавил, что молодой человек побежал в их сторону и попытался подсечкой сбить его с ног. «Я понял, что оказался в ситуации классической полицейской провокации, резко встал, и мы покинули место, убежав. Барышников, обладая спортивным телосложением и будучи в возрасте около 22 лет, погнался за нами по улице Краснопрудная и около торгового центра сбил меня с ног», — описал Верзилов произошедшее. Почти сразу после этого (по словам Верзилова, через 20–30 секунд) на месте появились сотрудники полиции, которые задержали издателя и доставили его в отдел. «Это не оставляет сомнений в том, что мы стали свидетелями классической полицейской провокации, разыгранной очень плохо. Никаких доказательств тому, что я действительно ругался матом, нет», — заключил он.