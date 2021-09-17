Ветеран МВД Виталий Бородин подал иск к «Медузе»*

Ветеран МВД и активист Виталий Бородин подал иск в Одинцовский городской суд Московской области о защите чести, достоинства и деловой репутации на редакцию «Медузы»* и издание Newspot.ru.

Причина в публикации расследования о давлении власти на независимые СМИ, вышедшего 27 августа. Издание Newspot.ru перепечатало материал 30 августа.

Виталий Бородин требует опровергнуть утверждение о том, что летом 2019 года он подал в ФСБ жалобу на Baza после публикации материала о строительстве особняка Игоря Сечина на Рублевке. Бородин утверждает, что информация не соответсвтует действительности.

*внесена в реестр СМИ-иноагентов