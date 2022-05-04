ВГТРК и российские журналисты попали под санкции Великобритании

Великобритания ввела санкции против ВГТРК и других российских СМИ и журналистов. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского МИД.

Среди попавших под санкции — информационное агентство «Инфорос», сайт SouthFront, аналитический портал «Фонд стратегической культуры».

Особое внимание британскиий МИД уделяет сотрудникам государственных телеканалов и некоторым военным корреспондентам. Так, среди прочих под санкции попали:

• военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный;

• военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц;

• специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин;

• глава английской редакции RT Брайан Макдоналд;

• журналист и ведущая ВГТРК Наиля Аскер-Заде;

• ведущий «Первого канала» Михаил Леонтьев.

Кроме того, в санкционный список внесли председателя совета директоров «Первого канала» Максима Орешкина, главу «Открытия» Михаила Задорнова и председателя правления «Совкомбанка» Дмитрия Гусева.

Санкции предусматривают заморозку активов и запрет на въезд в Великобританию. На сегодняшний день страна ввела санкции против более 1,6 тыс. физических и юридических лиц.

В МИД Великобритании также отметили, что российским компаниям запрещается пользоваться услугами британских консалтинговых, бухгалтерских и PR-организаций. Как подчеркнули в ведомстве, на их долю приходится 10% российского импорта.