ВГТРК и российские журналисты попали под санкции Великобритании

Великобритания ввела санкции против ВГТРК и других российских СМИ и журналистов. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского МИД.
Среди попавших под санкции — информационное агентство «Инфорос», сайт SouthFront, аналитический портал «Фонд стратегической культуры».
Особое внимание британскиий МИД уделяет сотрудникам государственных телеканалов и некоторым военным корреспондентам. Так, среди прочих под санкции попали:
• военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный;
• военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц;
• специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин;
• глава английской редакции RT Брайан Макдоналд;
• журналист и ведущая ВГТРК Наиля Аскер-Заде;
• ведущий «Первого канала» Михаил Леонтьев.
Кроме того, в санкционный список внесли председателя совета директоров «Первого канала» Максима Орешкина, главу «Открытия» Михаила Задорнова и председателя правления «Совкомбанка» Дмитрия Гусева.
Санкции предусматривают заморозку активов и запрет на въезд в Великобританию. На сегодняшний день страна ввела санкции против более 1,6 тыс. физических и юридических лиц.
В МИД Великобритании также отметили, что российским компаниям запрещается пользоваться услугами британских консалтинговых, бухгалтерских и PR-организаций. Как подчеркнули в ведомстве, на их долю приходится 10% российского импорта.
Источник: Sostav