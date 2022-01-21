ВГТРК оштрафовали на 20 тысяч рублей из-за БДСМ-видео

Савеловский районный суд Москвы оштрафовал ВГТРК на 20 тысяч рублей за БДСМ-видео в ток-шоу «60 минут». Судья уверен, что такие эпизоды не должны демонстрироваться детям, поскольку передача направлена на аудиторию 12+, сообщает Telegram-канал Readovka.

В июне прошлого года ведущий Евгений Попов обсуждал виды западных наказаний. Тогда во время передачи было показано старое видео, на котором видно, как кандидат в городской совет Манхэттена Зак Вайнер «попался» за практику БДСМ со своей девушкой.

Ранее Басманный суд Москвы зарегистрировал иск россиянина к телеканалу «МУЗ-ТВ». Мужчина рассказал, что был шокирован демонстрацией каналом «свадьбы» певца Филиппа Киркорова и видеоблогера Давы Манукяна. Он потребовал от телеканала 24 млн рублей в качестве моральной компенсации.