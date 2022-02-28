ВГТРК, Первый канал и Радиодом «Останкино» выходят из Европейского вещательного союза

ВГТРК, Первый канал и Радиодом «Останкино» объявили о выходе из Европейского вещательного союза (EBU) в ответ на отстранение России от Евровидения-2022.

Вещатели расценивают отстранение от конкурса «как неуместное политическое жертвоприношение» на музыкальном форуме, который всегда подчеркивал свой неполитический статус.

Заявление вещателей подписали генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев и представитель Радиодома «Останкино», генеральный директор — художественный руководитель Российского государственного музыкального телерадиоцентра Ирина Герасимова.