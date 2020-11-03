ВГТРК запустила медиаплатформу «Смотрим»

В России заработала новая медиаплатформа «Смотрим». Ее запустил ВГТРК. Это цифровая площадка, которая объединила всю линейку информационного, развлекательного и познавательного контента каналов и радиостанций холдинга. На платформе можно не только смотреть, слушать, но и читать.

«Смотрим» доступен в виде мобильного приложения и сайта, получить доступ к онлайн-сервису можно бесплатно. Достаточно зарегистрироваться по номеру телефона.

«Мы надеемся, что благодаря нам и нашему решению запуска этой платформы российская цифровая аудитория прирастет еще теми зрителями и слушателями, которые пока не в полной мере этими новыми технологиями охвачены», – говорит заместитель генерального директора ВГТРК Александр Нечаев.