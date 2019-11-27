Как зарабатывает самый популярный новостной бренд Норвегии

Самый популярный новостной бренд Норвегии Verdens Gang (VG) уже давно является одним из европейских лидеров в области онлайн‑видео. Программа принадлежащего ему цифрового телеканала VGTV состоит из новостей, прямых спортивных трансляций и развлекательных передач.

С момента запуска VGTV занимался производством контента и документальных фильмов для молодой аудитории и существовал только в соцсетях — расширяя охват, пробуя новые сюжетные форматы и принося стабильный доход. Сначала канал финансировался из поступлений от рекламы, но потом 400 документальных фильмов убрали за пэйвол. Теперь компания стремится сделать подписки более привлекательными для пользователей и продолжает искать новую аудиторию.

Эльнаиз Эсмаилзаде отвечает за доходы и бизнес-развитие VGTV. Кроме того, она занимается коммерческими продуктами медиагруппы Schibsted в Норвегии — это VG Snapchat Discover и VG Podcast. В этом интервью Эсмаилзаде рассказывает о принципах работы VGTV, модели получения дохода и о методах работы с платформами.

— VGTV — пионер цифрового телевидения в Европе. Не могли бы вы рассказать о различных стратегиях, которые вам довелось опробовать?

— Действительно, за последние пять лет у нас сменилось несколько рекламных и контент-стратегий. Распространение по внешним каналам — таким как линейное ТВ — приносило доход. Был и период дистрибуции в разных социальных медиа, когда мы использовали несколько способов презентации видеоконтента.

Сегодня же в распоряжении пользователей — тысячи источников новостей и развлечений, поэтому, если мы хотим удержать их внимание надолго, наш продукт и контент должны быть как можно качественнее. Но всегда ну жно сохранять баланс меж ду стабильным развитием компании, с одной стороны, и вниманием к пользовательскому опыту и качеству контента — с другой.

— О чем большинство ваших передач и за что зрители ценят VGTV?

— У нас три основных раздела: горячие новости, спорт и развлечения (в том числе для молодежи).

Телеканал — часть VG, поэтому в приоритете у нас всегда будут новости. Зрители ждут от нас самых свежих новостей в видеоформате — именно он сейчас наиболее популярен. Кроме этого мы показываем новости спорта — например, лыжные соревнования и футбол в партнерстве с телеканалом, который владеет правами на освещение местного чемпионата. Более молодая аудитория приходит к нам за развлечениями, и отдел программ провел огромную работу, чтобы ее привлечь. Они придумали отличные концепции передач и следили за их продвижением вне нашей платформы.

— Учитывает ли ваша стратегия вовлечение большего числа пользователей и как это отражается на доходах?

— Для вовлечения нужны эксклюзивные материалы. Если мы посмотрим, как ведут себя крупные игроки рынка, то увидим, что Amazon и Netflix вкладываются в эксклюзивный контент. В условиях, когда есть много вариантов потребления контента, делать ставку надо на качество и актуальность для местных жителей. Видео мы по большей части создаем сами (это экономит деньги), но также занимаемся продвижением и присутствием в социальных сетях, где стремимся повысить количество лайков.