Вице-президент «Ростелекома» стал главой Минкомсвязи

Президент России Владимир Путин назначил Максута Шадаева министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций станы. Он сменил Константина Носкова, основной проблемой работы которого участники рынка называют пробуксовку нацпроекта «Цифровая экономика», пишет «Коммерсант».

Ранее Максут Шадаев занимал должность вице-президента «Ростелекома» по цифровым платформам. С 1999 года он работал на руководящих должностях в ИТ-компаниях, в том числе в холдинге IBS Group. Со сферой госуправления Шадаев знаком хорошо: он, в частности, занимал различные должности в Госдуме, администрации президента и Мининформсвязи, а в 2011 году был главным конструктором системы биометрических паспортов. На IT-рынке Максут Шадаев широко известен также по работе в правительстве Московской области .

Экс-министр Константин Носков передал через представителя, что рад видеть своим преемником именно Шадаева:

Константин Носков:

Высоко ценю его профессиональные качества. Мы давно знакомы, вместе работали над развитием электронного правительства. Максут Игоревич хорошо знает отрасль и все руководство Минкомсвязи, поэтому я уверен, что передача дел пройдет быстро и безболезненно, а в политике министерства сохранится преемственность.

По данным источников «Ъ», кроме Максута Шадаева на пост министра рассматривались, например, глава комитета по информполитике Госдумы Леонид Левин и президент группы InfoWatch Наталья Касперская, но Шадаев подходил больше всего.

Исполнительный директор ассоциации «Отечественный софт» Ренат Лашин полагает, что главной причиной перестановок в Минкомсвязи могли стать трудности развития нацпроекта «Цифровая экономика», в том числе неосвоенные средства и задержка с согласованием документов. Вместе с Константином Носковым правительство покинул и курировавший отрасль связи и транспорта вице-премьер Максим Акимов.