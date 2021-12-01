Вице-спикер Думы назвал запрет национальности преступника в СМИ давлением

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов во вторник вечером заявил, что идея запретить упоминание национальности преступников в прессе, является давлением на СМИ и может влиять на объективность подачи информации.

«Люди в любой стране мира имеют право, читая статью о совершенном преступлении, знать национальность преступника. Не важно — русский это будет, таджик, чеченец, белорус, дагестанец, афроамериканец, кто-то еще», — написал Чернышов в Facebook.

По его мнению, журналист обязан быть объективным и не имеет права скрывать подобные вещи от аудитории. «Журналисты обязаны освещать события открыто и честно. Глубоко убежден, что нельзя так давить на СМИ», — добавил Чернышов, заметив, что «журналист найдёт возможность оповестить общественность, какой национальности преступник». «Для этого не обязательно даже указывать фамилию, хватит и фотографии», — заключил он.

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению, депутат от «Справедливой России» Яна Лантратова во вторник заявила, что «проявления межнациональной розни в сети, свидетельствуют о проблеме, которая требует широкого обсуждения», отметив, что хорошо понимает коллег из Чечни.

«Простым запретом в данном случае мы мало чего добьемся. Цензура в России запрещена законом, но вводя частичные ограничения, запрещая указывать национальность преступников, мы по сути осуществляем акт цензуры. Потому что для того, чтобы сохранить в секрете национальность и расу преступников необходимо будет также запретить публиковать их имена и фамилии. Нужно будет запретить делать видеосюжеты с ними и размещать фотографии. Поэтому прежде чем принимать столь радикальные меры, нам следует тщательнейшим образом взвесить все возможные последствия. И обсуждение этой темы необходимо вести совместно с представителями журналистского сообщества», — заключила она.

Запреты или ограничения в адрес СМИ токсичны для любого общества и государства, считает Лантратова.

Ранее глава Объединенной редакции РБК Петр Канаев написал в Facebook, что РБК даст юридическую оценку законопроекту о запрете указывать национальность преступников. По мнению Канаева, инициатива дополнительного запрета на упоминание национальностей преступников с целью сохранения «межнационального и межконфессионального согласия и мира» избыточна, так как закон о СМИ уже запрещает распространение порочащих сведений по национальному признаку, а в Конституции прописан запрет на возбуждение национальной вражды.