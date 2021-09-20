Вице-спикер Думы Толстой заявил, что закон о СМИ-иноагентах не требует изменений

Предложенные журналистами ряда изданий корректировки в закон о СМИ-иноагентах нивелируют весь подход к регулированию этой сферы, закон пока не требует поправок, считает вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

«Любой законодательный акт в процессе правоприменения может быть откорректирован, если есть на это запрос. Пока что, я не вижу какой-то необходимости корректировать существующий закон», — сказал Толстой журналистам в воскресенье, отвечая на вопрос поправках в закон о признании СМИ иностранными агентами.

Он подверг критике предложения российских СМИ об изменении законодательства о редакциях, получающих финансирование из иностранных источников.

«Я считаю их (предложения СМИ по изменению закона о СМИ-иноагентах — ИФ) абсолютно обессмысливающими закон», — сказал Толстой.

По мнению вице-спикера, нужно посмотреть, как действующий закон будет функционировать дальше, а потом принимать решение «с другими СМИ и с Союзом журналистов России».

8 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле готовы начать экспертное обсуждение предложений российских СМИ об изменении законодательства об иноагентах после парламентских выборов.

«Да, мы видим конструктивные предложения, но насколько они реализуемы — да, будем обсуждать с экспертами», — сказал Песков.

Ряд российских изданий, в том числе «Новая газета» и «Эхо Москвы», поддержали открытое обращение с требованием изменить законодательство об иностранных агентах. В обращении, в частности, предлагается действующий список иноагентов упразднить и ввести судебный порядок признания иноагентом по представлению Минюста. Кроме того, есть предложения об упрощении отчетности, определении порядка и сроков выхода из статуса иноагента и уточнении критериев получения этого статуса.