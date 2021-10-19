Вице-спикер городского ЗакСа Петербурга Марина Шишкина прокомментировала внесение «Росбалта»* в реестр иноагентов

Вице-спикер Законодательного собрания, член Правления Союза журналистов Петербурга и Ленобласти Марина Шишкина высказалась по поводу внесения учредителя информационного агентства «Росбалт» в реестр СМИ-иноагентов.

«Когда этот закон разрабатывался, я высказывала свои сомнения по поводу его правоприменения. Если закон носит субъективный характер, применяется без точного доказательства причастности субъекта к иностранным вливаниям — это дезавуирует сам закон.

Я могу сказать, что “Росбалт”* — единственное СМИ федерального уровня, которое зарегистрировано в Петербурге, и оно всегда пользовалось уважением не только читателей, но и представителей профессионального цеха. Мы наблюдали, как работает информагентство в различных ситуациях, и убеждались, что его деятельность соответствует параметрам классической журналистики, когда представлены несколько точек зрения. Сердцем, умом, душой я остаюсь с “Росбалтом”*» – сказала вице-спикер ЗакСа, член Правления СЖ СПб и ЛО.

Марина Шишкина подчеркнула, что внесение «Росбалта»* в реестр говорит о том, что «к любому СМИ без каких-либо превентивных сообщений может быть применена эта мера, что также снижает легитимность этого закона». Она также сказала, что издания и аудитория имеют право знать причины внесения в реестр. «Журналистам нужно собираться и думать, что делать. Сопротивляться и главное — поддерживать своих коллег» – заключила Шишкина.

16 октября в реестр иностранных агентов внесли петербургское СМИ «Росбалт»* (учредитель «РС-Балт»). В списке также оказалось ООО «Москоу диджитал медиа» — учредитель издания Republic*.

* внесены в реестр СМИ-иноагентов.