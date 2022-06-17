Портрет души в минималистичном интерьере

Для себя я сразу сделал установку, что я пришел в профессию, чтобы снимать и общаться с интересными мне людьми, только я еще сомневался, насколько я сам могу быть для них интересен, но этот недостаток компенсировал огромным желанием и позитивным настроем, который притягивал людей. Вчера посмотрел старую записную книгу, список дат и людей, с кем работал в июне 1996 года, там были Виталий Вульф, Галина Волчек, Марк Захаров, Михаил Козаков, Армен Джигарханян — что ни имя, то легенда, к сожалению, уже ушедшие.

А что касается техники... В прошлом году я издал свой фотоальбом «Стоп-кадр», так в нем около половины фотографий сняты на пленку, а половина уже на цифру. Цифра, конечно, значительно облегчила работу фотографа, но вместе с ней ушли из жизни некоторые моменты общения, которые мне были очень дороги. Когда я снимал на пленку, то на следующее утро ехал в фотолабораторию их проявлять и печатать фотографии. Этот процесс был достаточно продолжительным по времени, поэтому фотографы много общались между собой, у нас была дружная компания. Это была легендарная фотолаборатория на Маяковке для профессионалов, где я познакомился с Женей Матвеевым, Пашей Корбутом, Сергеем Кивриным, Сергеем Петрухиным, Юрием Ростом, Игорем Гневашевым и многими другими замечательными фотографами. Помню, один раз прибегаю в лабораторию после третьей съемки просто никакой. А передо мной печатал фотографии Микола Гнисюк, он увидел мое бедственное положение, достал дудочку, отвел на улицу и стал играть для меня. Он мне потом рассказывал, что таким образом настраивает актеров на съемки. Душевный был человек!

— Легко удавалось найти взаимопонимание с редакторами?

— Очень многое зависит от того, насколько твой взгляд на фотографию совпадают с требованиями редакций, сейчас на этот счет есть модное слово «формат». Не скажу, что у меня стопроцентный результат, но что-то близкое к этому.

Помню, к 85-летнему юбилею Владимира Познера редакция журнала «Story» решила сделать с ним большое интервью с обложкой. Вообще-то такому возрастному герою не принято давать обложку, но редакция решилась — и не прогадала. И когда фоторедактор Светлана Навроцкая сказала, что снимать буду я, то возражений не было, потому что с журналистами издания мы дружили и сотрудничали долгие годы. Очень интересно было работать с Владимиром Черновым, первым редактором «Story», я его знал еще по «Огоньку». Потрясающий творческий человек, ему можно было предлагать самое неожиданное идеи, он сам фонтанировал и заражал своим энтузиазмом всех вокруг. Помню, как в начале марта 2000 года подошел к нему и рассказал, что 26 марта на НТВ в день президентского голосования готовится грандиозная тусовка, и предложил журналу "Огонек" сделать репортаж — взгляд на выборы за кулисами популярного телеканала.

В пару мне дали самого веселого и остроумного корреспондента, «золотое перо» журнала Сашу Никонова. На это редкое телевизионное мероприятие собрался практически весь политический бомонд, за исключением Жириновского и Путина. Вся интрига вечера состояла в том, приедет ли сам Владимир Владимирович принимать поздравления: в его победе на тот момент уже ни у кого из присутствующих никаких сомнений не было. Но Путина так сильно задел один из последних выпусков "Кукол" («Крошка Цахес»), что это было малореально. Так оно и вышло, и вместо него приехал представитель его предвыборного штаба Сергей Кириенко. Что еще запомнилось, так это то, что "Куклы" все же присутствовали в лице снявшихся с выборов плюшевых Примакова и Лужкова и примкнувшего к ним Шаймиева, ими постоянно заполняли всяческие паузы эфира. К сожалению, передаче это не помогло, ее закрыли достаточно быстро после этого.

— С какими журналами вы работали, помимо «Огонька»?

— Из глянца — это российский «Vogue», «Marie Claire», «Домашний очаг», «Rolling Stone», «Лица», российский и украинский «Viva», немецкий «7+7я», латвийский «Lilit». С последним сотрудничаю уже больше 25 лет, этот журнал мне еще дорог тем, что в какой-то момент его главный редактор Инна Каневская предложила мне поработать для них в качестве журналиста. В последние годы я сделал большие интервью с Михаилом Шемякиным, Юрием Стояновым, Алексеем Кортневым, Татьяной Устиновой, последнее, с Вениамином Смеховым, датировано январем этого года.

— В журнале «Спортклуб» вы сделали большую серию эротических съемок.

— Мои друзья создали этот журнал и предложили поработать в нем. В первое время в нем было много покупных съемок из западных фотоагентств, а хотелось сделать что-то свое, эксклюзивное. Мы выбрали черно-белую стилистику. Это была честная фотография, показывающая красоту и грацию спортивных тел. В съемках приняли участие Амина Зарипова, Мария Бутырская, Иоланда Чен, Юлия Чепалова, Зульфия Забирова, Ирина Лобачева, Илья Авербух и многие другие выдающиеся российские спортсмены.