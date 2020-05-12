AR, VR, соцсети и цифровое искусство к 75-летию Победы

Создавать трансмедийные проекты непросто. С одной стороны есть совершенно очевидная теория: грамотное продюсирование, техническое оснащение, распределение ролей в команде, выбор подрядчиков и создание графика выхода контента. А с другой — каждый раз разбиваешься о реальность.

Это может быть что-то почти комичное, как во время одной из съемок для проекта #1917LIVE: зимой 2018 было много снега, и мы задумали снять ролик, оживляющий фотографию Николая II, где он с семьей строит снежную башню в Царском Селе. В день съемок, когда уже все должно было состояться, актеры на месте, бюждет просчитан, специальные старые камеры найдены — снег начал таять. В итоге вся съемочная группа, побросав оборудование, набрасывала снег лопатами и всем, что под руку попадется, на деревянный каркас снег. Получилось. Сняли.

А сейчас, в марте 2020 года, когда я пишу эти строки, для #СтраницыПобеды у нас встали все съемки, запланированные на весну, — будем выкручиваться. Вообще «выкручиваться» — это основное направление цифрового сторителлинга. Гибкость, своевременное реагирование на аудиторию, искусство бросать план на полпути и пересобирать концепцию с нуля на ходу — все это про работу нашей команды из одиннадцати человек.

До 2017 года мы все были журналистами-международниками: мы привыкли работать очень быстро и часто удивляемся, почему мы утром художнику прислали ТЗ, а к обеду еще не получили результат. Некоторые перемены все же даются болезненно.

Наша команда постоянно развивается. Есть задачи, которые каждый из нас может выполнить: запустить документооборот, написать статью, договориться с подрядчиком. Монтаж, дизайн, анимация, озвучание, интервью аудио и видео, написание музыки и интернет-продвижение — все это мы делаем сами, потому что умеем.

Роли над проектом распределяются заранее: решаем, кто будет отвечать за какую платформу, что создавать и каких искать подрядчиков (художников, музыкантов, режиссеров). В этом году мне достался VK и подкасты. «Ты будешь делать подкасты», — сказал наш креативный директор, Кирилл. «А как я их буду делать? Я никогда не делала подкасты?» — «Придумай». Я 10 лет работала ведущей в прямом эфире RT, и интервью меня не пугает, а вот про звук и технику я ничего не знаю совсем. Но задача без ограничений открывает целый горизонт возможностей: никто не сказал, что подкаст я должна писать одна.

Мы с музыкантом Максимом Макарычевым (группы On-The-Go, Sirotkin) пишем интервью на петлички, а значит где угодно: в гостях, в офисе, на перемене в вузе, дома у себя, а теперь еще удаленно. Затем он пишет музыку к каждому отдельному выпуску — получается чувственнее, чем просто интервью (тем более не на самую популярную у аудитории подкастов тему).

Каждая простая идея обретает вторую, третью жизнь по ходу проекта. В июне 2019 года, в преддверии запуска проекта #СтраницыПобеды мы выпустили шрифт «Май». Он вдохновлён надписями, оставленными советскими солдатами на стенах Рейхстага весной 1945 года.

Пока мы работали над этим необычным шрифтом (он акцидентальный — у каждой буквы будет по 2-3 варианта написания), родилась идея снять документальный фильм о встрече двух крупнейших специалистов по надписям на Рейхстаге: она из Берлина, он из Никополя (Украина). Мы сняли их первую встречу после долгих лет переписки.

В #СтраницыПобеды большой упор сделан на смешанную реальность, XR. Виртуальная реальность перестала быть «новинкой» для конференций и премий и плотно входит в повседневную жизнь.

К 75-летию освобождения советскими войсками крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим) мы придумали выпустить музыкальный фильм в виртуальной реальности. Отправились в музей лагеря в Польше вместе с девятью учениками московской школы № 548, дав возможность ребятам в возрасте от 13 до 16 лет увидеть всё своими глазами. После поездки мы попросили их выразить свои эмоции через виртуальную анимацию под творческим руководством одного из ведущих российских VR-художников Дениса Семёнова. Фильм был снят в VR при помощи технологии волюметрического видео. Она позволяет снимать объект сразу в 3D, а не в 2D, как при обычной съемке.

«Настоящее ноу-хау проекта — это соединение виртуальных аватаров ребят и их рисунков в одном пространстве. Для этого мы использовали программу для 3D-программирования Unity, переносили в неё съёмки и рисунки, которые затем видоизменяли при помощи специальных шейдеров», — рассказал XR-художник Денис Семёнов.

Шейдер — программа, которую используют в трехмерной графике для определения того, как окончательно объект будет выглядеть в пространстве (как от него будет отражаться свет, какая у него будет текстура и т.д.). Вот был серый кривой шар, а теперь это яблоко с кожурой, тенью и блеском.

А в Facebook у нас, помимо всего остального, выходит серия «Война: Детские рисунки в VR-анимации». Проект представит детские рисунки из собрания Государственного музея истории Санкт-Петербурга в интерпретации известных художников, работающих в жанре виртуальной анимации.

«Сюжеты детских блокадных рисунков очень искренние, поэтому я с трудом представлял, как с ними работать в виртуальной реальности, — рассказывает Семёнов. — Я просмотрел целый альбом и отобрал 20 работ, которые подходят для виртуальной анимации. Потом пришла идея попросить художников из разных стран изобразить своё видение этой темы».

У проекта есть сайт-описание со всеми ссылками на платформы с контентом, но посмотреть там все фильмы, почитать историческую хронику, послушать музыку к проекту и увидеть все фотографии и иллюстрации от разных российских и международных художников — нельзя. Сайт, содержащий такое огромное количество разной информации будет громоздким и не интуитивным. Копаться в архиве — история на любителя.

А мы работаем с широкой публикой и рассчитываем на то, что мозаику наших проектов люди будут открывать для себя постепенно и в своем темпе. Именно так объемная историческая информация становится живой, интересной и доступной.

Мы всё аккуратно распределили по платформам, добавив каждому направлению хэштег. Тэги — наша визитная карточка со времен проекта #1917LIVE. Чтобы наш контент не путали с чужим, мы всегда очень строго следим за визуальной айдентикой. На этот раз наш арт-директор, Реваз Тодуа, подобрал приглушенную палитру и использовал шрифт «Май».

• #ТвитыПобеды

В Twitter проект #СтраницыПобеды воссоздаёт хронологию последних месяцев войны. С января по май 2020 года события 1945 года будут реконструированы в режиме «реального времени».

• #ПисьмаПобеды

В Instagram строки из сотен писем военного времени превратятся в «Бесконечное письмо», иллюстрации к которому нарисовали студенты Школы дизайна РАНХиГС, а также известные художники Михаил Соркин и Пётр Банков. В сториз Instagram ежедневно публикуются проиллюстрированные строки из фронтовых писем под музыку Максима Макарычева. К концу проекта у нас будет многочасовая аудиовизуальная инсталляция.

• #ЭкспозицияПобеды

Facebook представит прочтение Великой Отечественной глазами художников, работающих в сфере digital art. Мы вдохнём новую жизнь в фотографии, плакаты и рисунки тех времён при помощи VR, 3D, колоризаций и других методов.

• #ЗвукПобеды

В наших подкастах мы говорим о наследии Великой Отечественной войны с гостями разных, в основном творческих, профессий. В наших выпусках — легендарный тележурналист Владимир Молчанов, культуролог Мэган Виртанен, музыкант Пётр Налич и многие другие.

• #АзбукаПобеды

Документальный фильм «Азбука Победы: От Бреста до Рейхстага» повторит путь советской армии в 1945 году. Авторы хотят ответить на вопрос, можно ли оживить историю и перешагнуть через опыт войны к миру. Смотрите на YouTube.

Проект #СтраницыПобеды запланирован до мая 2020, но мы всегда придумываем интересные завершающие штрихи. После #Romanovs100 выпустили AR альбом, который собрал множество международных призов. Его можно скачать совершенно бесплатно.

Контент сам себя не создаст, поэтому мы доделываем все удаленно: дописываем подкасты, монтируем фильмы, выпускаем коллажи и иллюстрации. Присоединяйтесь к #СтраницыПобеды — мы называем это проектом, созданным молодыми для молодых, но на самом деле он абсолютно для всех. Сейчас это особенно очевидно.