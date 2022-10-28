Самые частые ошибки при создании видеоконтента

ЖУРНАЛИСТ собрал распространенные ошибки коллег в работе с видео, и сформулировал советы, как их избежать. Максимилиан Утикеев, заслуженный журналист Республики Карелия, начальник службы информационных программ телевидения ГТРК Карелия, ознакомился с тезисами и поделился личным опытом.

Непродуманность съемочного процесса

Всегда важно учитывать максимум деталей при планировании съемки: порядок работы, необходимое оборудование, запасной план действий. Каждый человек из съемочной команды должен четко понимать свою задачу и видеть окончательный результат. Упущение некоторых аспектов, например, неправильный выбор локации, может привести либо к увеличению времени производства материала, либо к переносу работы. Иногда оказывается, что на выбранном месте нельзя снимать без специального разрешения, площадка не совсем подходит под формат съемки или какие-то другие факторы мешают производству контента. Поэтому знакомьтесь с локацией заранее и в целом тщательно готовьтесь к съемкам.

Максимилиан Утикеев:

— Что касается журналиста (корреспондента), то важно помнить две важные составляющие — в съемочной команде он главный, но при этом общий результат зависит во многом именно от командной работы. Журналист должен иметь представление, как примерно будет выглядеть итоговый материал, еще до съемки. И свои мысли по этому поводу он должен донести до своего оператора и других членов своей группы, если их больше. Одна голова хорошо, две и более всяко лучше! Приезжать надо заранее, если есть конкретное время начала действия. Здесь и точки съемок застолбить важно, и камеру проверить, и с участниками пообщаться, и найти начальные кадры и завязку для своего будущего материала.