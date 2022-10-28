Самые частые ошибки при создании видеоконтента

Выявляем и избегаем
ЖУРНАЛИСТ собрал распространенные ошибки коллег в работе с видео, и сформулировал советы, как их избежать. Максимилиан Утикеев, заслуженный журналист Республики Карелия, начальник службы информационных программ телевидения ГТРК Карелия, ознакомился с тезисами и поделился личным опытом.
Непродуманность съемочного процесса
Всегда важно учитывать максимум деталей при планировании съемки: порядок работы, необходимое оборудование, запасной план действий. Каждый человек из съемочной команды должен четко понимать свою задачу и видеть окончательный результат. Упущение некоторых аспектов, например, неправильный выбор локации, может привести либо к увеличению времени производства материала, либо к переносу работы. Иногда оказывается, что на выбранном месте нельзя снимать без специального разрешения, площадка не совсем подходит под формат съемки или какие-то другие факторы мешают производству контента. Поэтому знакомьтесь с локацией заранее и в целом тщательно готовьтесь к съемкам.
Максимилиан Утикеев:
— Что касается журналиста (корреспондента), то важно помнить две важные составляющие — в съемочной команде он главный, но при этом общий результат зависит во многом именно от командной работы. Журналист должен иметь представление, как примерно будет выглядеть итоговый материал, еще до съемки. И свои мысли по этому поводу он должен донести до своего оператора и других членов своей группы, если их больше. Одна голова хорошо, две и более всяко лучше! Приезжать надо заранее, если есть конкретное время начала действия. Здесь и точки съемок застолбить важно, и камеру проверить, и с участниками пообщаться, и найти начальные кадры и завязку для своего будущего материала.
Общение
Не бойтесь снимать и свободно общаться с теми, кого захватываете в кадр, неважно документальная ли это съемка случайных людей или запланированная с определенным человеком. Чаще всего окружающие не обращают внимания камеру или думают, что не попадают в кадр. Если человеку не нравится происходящее, попробуйте объяснить кто вы, чем занимаетесь и для чего, покажите готовые кадры. Обычно такой разговор заканчивается обменом любезностями, но если человек будет против использования своего изображения, примите его выбор. С запланированной съемкой проще, но также старайтесь активно взаимодействовать с героем. И если вдруг запись оборвалась в процессе беседы, материалы не сохранились или произошли какие-то иные технические неполадки, не молчите. Люди относятся к таким моментам с пониманием, и спокойно помогут в исправлении ситуации.
Максимилиан Утикеев:
— Записывая синхрон, стойте чуть сбоку камеры, просите собеседника общаться именно с вами, смотреть на вас, а не на камеру. Можете даже сказать человеку: «Камеры нет, есть только общение вас и меня!»
Освещение
Работа со светом — это целое искусство, и ошибиться при ней достаточно легко. При записи видео в помещении позаботьтесь об искусственном свете — для того, чтобы он равномерно распределился, лучше использовать непрямой или рассеянный свет. Избежать плоскости объекта и его слияния с фоном позволит контровой свет, а избавиться от теней помогут несколько источников освещения. Главное, следите за тем, чтобы изображение с поставленным светом выглядело гармонично и не искажало черты лица. Стоит подбирать свет к конкретному месту, а не исходя из общих правил, это одна из причин потому так важно увидеть место съемки заранее.
Максимилиан Утикеев:
— Важный совет тем, кто хочет создать качественное освещение в кадре. Не снимайте человека, за спиной которого незашторенное окно. В этом случае пересвет вам гарантирован, если вы снимали днем, конечно.
Звук
Казалось бы, очевидно, что важно использовать петличку или иные виды микронов при записи, тем не менее часто эта составляющая игнорируется. С микрофонами стоит быть осторожным, перед началом разговора лучше сделать пробную запись и прослушать ее. Зачастую на этом этапе выясняется, что записывающее устройство забыли включить, у него отошел провод или звук пишется с помехами. Очень досадно обнаружить это после завершения беседы или уже на стадии монтажа. Важно выбирать тихие места для записи, чтобы на фоне не было шума города, разговоров людей или музыки. Это не только помешает восприятию, но и может добавить проблем при монтировании видео или вовсе сделает материал техническим браком. Звук на протяжении всего видео должен находиться на одном уровне громкости, при смене кадров на монтаже внимательно следите за этим.
Максимилиан Утикеев:
— Помните, если даже все пошло не так, где-то звук с браком, где-то горизонт завален, где-то шум фона громче синхрона, используйте это как составляющую часть вашего материала, обыграйте, проявите смекалку. Это ведь тоже те самые детали, которые украшают журналистский материал и, в конце концов, отличают ваш сюжет от сюжета ваших конкурентов.
Движение камеры
Каждому знакомо желание разнообразить визуальное повествование, из-за чего журналисты с энтузиазмом прибегают к движению изображения. Здесь важно понимать, что любая манипуляция камерой должна быть мотивирована и производиться в меру. Например, к панорамированию лучше всего прибегать для того, чтобы охватить окружающее пространство или предмет внушительных размеров, и полноценно показать его зрителю. Два подряд кадра в движении будут смотреться перегружено, и в целом лучше не злоупотреблять ими на протяжении видео. Снимать удобнее всего со штатива, он поможет избежать тряски изображения и выровняет его, или стабилизатора, он дополнительно позволит сделать движение камеры плавным.
Максимилиан Утикеев:
— Даже если вы сами не вовлечены в происходящее, следите за своим оператором, управляйте им дистанционно, определите систему жестов, всегда помните, что вы работаете в команде. Замечайте интересные моменты происходящего и пытайтесь, чтобы оператор это зафиксировал на свою камеру.
Композиция кадра
Случается, что ненароком завален горизонт, предметы в кадре располагаются по центру или излишне смещены в сторону, фигуры наплывают друг на друга. Все это приносит дискомфорт зрителю и портит общее впечатление. На изображении не должно быть ничего «лишнего», например, части чужого ботинка. Но и «нужное» не должно исчезать из кадра: при съемке людей обрезайте человека исключительно по плечи, по грудь, по пояс, снимайте целиком или крупно берите детали. Выбирайте подходящие ракурс: не снимайте небольшие предметы с уровня глаз и общим планом — лучше опустите камеру и охватите объект целиком, так кадр будет смотреться гармонично. Решаются все основные недочеты через следование правилам третей и золотого сечения.
Максимилиан Утикеев:
— Не бойтесь себя в кадре — вы не только должны рассказать, что видели и что узнали, но и должны продемонстрировать, что вы там были — а иначе вы теряете доверие зрителя. В идеале должен присутствовать стендап, но это не должен быть стендап ради стендапа. Проявите креатив, поиграйте с локацией, с каким-то знаковым предметом или местом.
Монтаж
Очень важно знать основные правила монтажа и не игнорировать их, тогда работа будет выглядеть хорошо. Иногда при склейке материала рядом оказываются два кадра одной крупности, с движением или различной освещенности, следите даже за такими деталями при работе. Главное, не привыкайте монтировать в более простых программах для телефона, и с самого начала пытайтесь обходиться исключительно профессиональными инструментами. Они дают в разы больше возможностей для создания качественного продукта. Также старайтесь снимать как можно больше кадров, причем разной крупности, ракурсов и видов движения — часто именно на монтаже не хватает материала. Причем это могут быть не только предметы, характеризующие определенного человека, но и детали интерьера или местности.
Максимилиан Утикеев:
— После записи синхрона пообщайтесь еще несколько минут с собеседником, а оператор в это время должен снять вас общающихся планами разной крупности. Это очень пригодится при монтаже.