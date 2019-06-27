Видеокурс WAN-IFRA с лекциями ведущих мировых медиаэкспертов в переводе на русский язык стартует 7 июля

Сколько может стоить обучение? Когда ведущие эксперты из мира медиа делятся собственными наработками, открытиями, выводами, опытом? Медиа Менеджмент Акселератор — это цикл видеолекций, разделенный на 6 блоков. Курс переведен на русский язык. На сегодня есть договоренность о наборе одного потока — старт 7 июля, на работу дается три месяца, в последнем блоке будет необходимо выполнить задание, которое проверят эксперты WAN-IFRA.

52 лекции / 6 смысловых блоков / стоимость курса 17 000 для членов АНРИ и Клуба Журналиста и 32 000 рублей для не членов АНРИ

Анри-Медиа удалось договориться об эксклюзивной стоимости для России (гораздо меньшей, чем стоимость оригинальных курсов у WAN-IFRA).

• Блок 1 Стратегии по цифровым доходам и диверсификация

• Блок 2 Платный контент и доходы от читателей

• Блок 3 Цифровая реклама: форматы и площадки

• Блок 4 Цифровая реклама: продажи и ее функционирование

• Блок 5 Цифровая реклама: данные и аналитика

• Блок 6 Культура внедрения инноваций и внутренних стартапов

Среди экспертов курса — Грегор Уоллер, Калле Юнгквист, Мэтт О'Нил, Питер Ламб, Бен Шоу, Робб Монтгомери. Курс будет вам очень полезен, если вы хотите резюмировать, систематизировать знания, получив очень широкий взгляд на конкретные вопросы, актуальные для любого владельца и топ-менеджера медиабизнеса в мире.

Количество мест на курсе ограничено (23 места — 5 были заняты сразу после первого анонса), поэтому мы ждем тех, кто хочет изучить лучший международный опыт, успехи и ошибки, кто хочет срезюмировать для себя все, что происходит в цифровой сфере, кто думает над модернизацией или запуском цифровых продуктов: если у вас уже есть ответы на все вопросы, вы все решили и во всем уверены, считаете, что международный опыт не применим в российских реалиях — то вам курс не поможет.

По завершению курса участник получит сертификат: прослушивать лекции можно любым составом, но зарегистрировать необходимо того, чье имя вы хотите увидеть на сертификате (он будет именной, а не на редакцию).

Регистрация открыта.

Дата начала: 07.07.2019 00:00

Дата завершения: 07.10.2019 00:00

Место проведения: онлайн

Целевая аудитория: топ-менеджеры, менеджеры СМИ

Количество мест: ограничено, 23

Стоимость: 17 тысяч для АНРИ и 32 для не АНРИ

КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРА:

«АНРИ-Медиа» | Образовательные программы для медиапрофессионалов

Телефон/факс: +7 (499) 769-38-28 / г. Москва, 1-й Добрынинский пер., 15/7, оф.28

Сайт: anri-media.ru