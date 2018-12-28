Как делать видеотрансляции и зарабатывать на них

«Проводить ивенты, как мы, — это реальная возможность «подняться над схваткой» и сделать что‑то реально крутое»
Онлайн-эфир
В конце 2017 года мы запустили новый рекламный формат — спонсорство прямых трансляций. Сначала делали стримы бесплатно, чтобы набить руку. Оказывали информационную поддержку проекта для худеющих «Ревда. Реформа» сети местных фитнес-клубов. Прямые трансляции в список услуг не входили, но мы решили попробовать. Эксперимент оказался удачным: онлайн-эфир финала проекта посмотрели 6 тысяч человек.
Следующими стали стримы чрезвычайных происшествий. Журналисты задавали вопросы сотрудникам полиции и очевидцам, работали в прямом эфире в роли ведущих.
Десятиминутная трансляция об эвакуации людей из торгового центра набрала 10 тысяч просмотров на конец февраля 2018 года. Рекордные просмотры — 19,5 тысячи — собрали стримы с открытия первого в Ревде дворца ледовых видов спорта. Одновременно эфир смотрели почти 700 человек.
В конце декабря 2017 года, когда подписчики привыкли к новому формату и трафик стал более стабильным, мы впервые продали эфир спонсору — автомагазину. Сделали трансляцию об открытии ледового городка в Ревде.
Первый спонсорский прямой эфир «Ревдаинфо.ру» был не идеален, но — это опыт. К тому же в сравнении с ним видна динамика качества стримов.
Подписчики смотрели его с интересом и активно комментировали: для города с населением в 60 тысяч человек ледовый городок — большое событие, к тому же было жутко холодно, и многие зрители в этот день сидели дома. Руководству автомагазина понравился этот формат, и они купили у нас еще одну трансляцию — прямой эфир с начальником ГИБДД.
КАК МЫ ДЕЛАЕМ СПОНСОРСКИЕ ЭФИРЫ
Сегодня в медиаките Ревды-инфо.ру три вида стримов: трансляция с события, которое организует рекламодатель (например, открытие магазина), спонсорство прямых эфиров и интервью в прямом эфире. Клиенты покупают первый и второй форматы, но мы активно продаем и третий (думаю, к Новому году опробуем его).
Сначала мы пробовали делать трансляции через YouTube, но отказались от этой идеи: широкий функционал компенсируется техническими сложностями — например, нужно устанавливать дополнительную программу. Поэтому мы выбрали более простой в работе сервис ВК Live: взял смартфон, сунул в карман пауэрбанк и пошел, никаких проблем, все хорошо работает. Позже начали стримить через ОК Live — приложение для трансляций в «Одноклассниках», — но аудитория там все-таки специфичная и не все темы заходят» (у нас получилось с городскими праздниками, церемониями открытий того и сего, а вот концерты, например, не зашли). На сайте создаем страницу с онлайн-эфиром и встраиваем туда код трансляции.
На спонсорских эфирах мы проговариваем торговое предложение заказчика трижды: в начале, в середине и в конце. Плюс оформляем трансляцию в соцсети — в подводке к посту указываем спонсора и оставляем ссылку на его группу или сайт. В среднем стримы длятся около получаса. Сохраняем прямые трансляции в офлайн-виде и добавляем их в видеозаписи нашей официальной группы во «ВКонтакте», указывая информацию о спонсоре в описании. Наши подписчики заходят в раздел с видео около 300 раз в день, так что у коммерческих трансляций появляются дополнительные просмотры.
КАК МЫ ПРОДАЕМ ТРАНСЛЯЦИИ
Каждый месяц проводим планерки, в которых участвует редакция и рекламный отдел. На этом мозговом штурме обсуждаем, что может заинтересовать аудиторию, что можно продать. Прежде всего продукт должен быть интересен нашему читателю, а то, что ему понравится, как раз и вызовет тот резонанс, который нужен рекламодателю.
Мы вбиваем в Google-таблицу информацию обо всех масштабных событиях в городе, которые можно осветить. Исходя из этого списка составляем расписание онлайн-эфиров на месяц вперед. Рекламодатели инициативы не проявляют, поэтому наш менеджер по интернет-рекламе звонит клиентам и предлагает стать спонсорами предстоящих трансляций.
Чтобы продать эфир, нужно не только рассказать, какой материал мы готовим, но еще и объяснить заказчику, почему стримы — это актуальный и модный формат. Люди привыкли покупать баннеры в газетах, и когда мы говорим, что появились новые виды продвижения, они очень удивляются. Клиенты плохо представляют, что происходит на рынке и как продвигаться в соцсетях. На всю Ревду — два–три профессионала в области рекламы.
О цене с каждым заказчиком договариваемся отдельно. Баннер можно рассчитать по его размеру и по количеству букв, а сколько труда потребуется для создания нативной рекламы, никогда не знаешь. А так как рынка нет (я не знаю ни одного коллеги из регионального медиа, который продавал бы прямые эфиры), то расценки придумываем сами. Две тысячи рублей — средняя стоимость спонсорского стрима.
Мы не берем больших денег с клиентов, потому что пока только пробуем и нарабатываем кейсы. К тому же еще не придумали, как определить эффективность коммерческих трансляций, рассчитать конверсию. Люди послушали эфир про ледовый городок, узнали, что спонсор продает «незамерзайку», — а как отследить дальнейшее поведение аудитории? Я склоняюсь к тому, что надо придумывать промо-коды: приди в магазин, скажи кодовое слово и получи скидку. Будем пробовать.
ГЛАВНОЕ — ЗАХОТЕТЬ
Прямые трансляции — это недорого и несложно, если есть желание. У нашей редакции нет дорогого оборудования, серьезной студии и богатого опыта в этой сфере. Мы все профессиональные журналисты, но в плане онлайн-эфиров мы — блогеры. Наши инструменты — смартфон, с которого ведется трансляция, штатив, ноутбук, чтобы тут же мониторить стрим и зачитывать комментарии, проводной микрофон из 90-х.
Для постоянных стримов телефоны наших журналистов были слишком простенькими, поэтому редакция купила смартфон Huawei, у которого камера лучше, чем на наших собственных телефонах, и есть функция стабилизации видео, из-за которой картинка не теряет качество при динамичной съемке. Но когда рабочий смартфон был занят, а нужно было срочно что-то снять, я спокойно выходила в эфир и со своего Xiaomi за 8 тысяч рублей. Да, разрешение у изображения похуже, картинка иногда «скачет», но все работает, не тормозит.
Вся прелесть в том, что подписчикам нравятся наши трансляции даже в таком непрофессиональном виде. Люди лайкают, комментируют, даже просят пригласить определенных гостей в эфир. Главное — гореть тем, что ты делаешь, и тогда все будет получаться.
«ГОЛОС РЕВДЫ» — конкурс для людей без профессионального вокального образования, которые хотят воплотить свою мечту и выйти на настоящую сцену
В 2010 году частное концертное агентство, проводившее конкурс, предложило редакции «Ревда-инфо.ру» стать информационным партнером. За девять лет сотрудничества, начав с обычной медиаподдержки мероприятия, мы превратились в его устроителей — теперь отвечаем за маркетинг проекта и выполняем часть функций организаторов.
Восемь лет проект никому не приносил дохода: организаторы выходили в ноль, отбивая аренду зала и репетиционной базы, а наша редакция бесплатно поддерживала проект, потому что он развивает город и делает жизнь в Ревде интереснее.
В 2018 году мы решили изменить подход редакции к организации конкурса — и в результате нам впервые удалось заработать на этом проекте.
Мы привлекли спонсоров и сделали подробный медиаплан. В итоге каждый получил что хотел: мы — авторитет, узнаваемость бренда, внимание аудитории, продажи газеты, трафик на сайт и деньги; концертное агентство — внимание прессы; рекламодатели тоже укрепили авторитет, получили новых клиентов благодаря тому, что размещались на наших площадках — сайте, в группах в «Одноклассниках», «ВКонтакте» и Instagram, в электронной рассылке и газете.
Участники конкурса тоже в плюсе: например, одной из финалисток спонсор предложил выступить с концертом в торговом центре. На проекте «Голос Ревды» мы каждый год открываем новые имена — в этом году из людей, которые успешно прошли кастинг, 75 % участвовали в конкурсе впервые. Для нас это важный показатель. Мы даем возможность людям заявить о себе, самореализоваться и даже наработать профессиональные связи.
«Голос Ревды» — самый масштабный проект редакции не только с точки зрения успеха и прибыли, но и по количеству неудач и проблем, которые мы пережили. Провести конкурс не просто ради события, добиться полезных результатов для всех вовлеченных — непростая задача. Я сама составляла контентный план по продвижению, ездила в Екатеринбург за кубками для победителей, напрямую связывалась с потенциальными рекламодателями, чтобы привлечь их к конкурсу. Работа со спонсорами целиком легла на плечи редакции — мои и специалиста по интернет-рекламе.
Региональные редакции часто жалуются на то, что им приходится писать про трубы, которые рвутся, и крыши, которые текут. Но можно жить не только текстами! Редакция может заработать деньги проведением офлайн-мероприятий, а еще привлечь к своему изданию новую аудиторию, особенно молодежь — молодые люди сейчас почти не читают газет, а темы протекающих крыш их интересуют меньше всего. Благодаря ивентам и медиа люди могут не только читать о том, что происходит, но и участвовать в этом процессе.
В основном я общаюсь с журналистами уровня региональной прессы. А портал «Ревдаинфо.ру» и газета «Городские вести» — это еще более локальный рынок, суперлокальный. Мы выпускаем бумажную газету в городе с населением 63 тысячи человек. Но в маленьких редакциях тоже есть жизнь.
Я убеждена, что и в таких маленьких городках, как наш, живут люди с горящими глазами, которые хотят делать что-то классное, показывать свое профессиональное мастерство. Возможно, их что-то сдерживает, поэтому они могут быть не так заметны — например, страх того, что ничего не получится, отсутствие идей или нехватка советов от профессионального сообщества.
• «омоложение» аудитории своего СМИ;
• веселье и профилактика профессионального выгорания;
• прокачка новых навыков (например, мы вели трансляции в ВК Live);
• отличный опыт для маленьких редакций. Наш кейс может не подойти крупным холдингам с большим бюджетом. Это тот случай, когда ты делаешь про‑ ект практически «на коленке» и с небольшими ресурсами, но получаешь хороший результат.