Как делать видеотрансляции и зарабатывать на них

Онлайн-эфир

В конце 2017 года мы запустили новый рекламный формат — спонсорство прямых трансляций. Сначала делали стримы бесплатно, чтобы набить руку. Оказывали информационную поддержку проекта для худеющих «Ревда. Реформа» сети местных фитнес-клубов. Прямые трансляции в список услуг не входили, но мы решили попробовать. Эксперимент оказался удачным: онлайн-эфир финала проекта посмотрели 6 тысяч человек.

Следующими стали стримы чрезвычайных происшествий. Журналисты задавали вопросы сотрудникам полиции и очевидцам, работали в прямом эфире в роли ведущих.

Десятиминутная трансляция об эвакуации людей из торгового центра набрала 10 тысяч просмотров на конец февраля 2018 года. Рекордные просмотры — 19,5 тысячи — собрали стримы с открытия первого в Ревде дворца ледовых видов спорта. Одновременно эфир смотрели почти 700 человек.

В конце декабря 2017 года, когда подписчики привыкли к новому формату и трафик стал более стабильным, мы впервые продали эфир спонсору — автомагазину. Сделали трансляцию об открытии ледового городка в Ревде.

Первый спонсорский прямой эфир «Ревдаинфо.ру» был не идеален, но — это опыт. К тому же в сравнении с ним видна динамика качества стримов.

Подписчики смотрели его с интересом и активно комментировали: для города с населением в 60 тысяч человек ледовый городок — большое событие, к тому же было жутко холодно, и многие зрители в этот день сидели дома. Руководству автомагазина понравился этот формат, и они купили у нас еще одну трансляцию — прямой эфир с начальником ГИБДД.

КАК МЫ ДЕЛАЕМ СПОНСОРСКИЕ ЭФИРЫ

Сегодня в медиаките Ревды-инфо.ру три вида стримов: трансляция с события, которое организует рекламодатель (например, открытие магазина), спонсорство прямых эфиров и интервью в прямом эфире. Клиенты покупают первый и второй форматы, но мы активно продаем и третий (думаю, к Новому году опробуем его).