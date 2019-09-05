Видеоагентство RT Ruplty запустило интерактивный проект «Дневник группы Дятлова: Последняя страница»

Российское видеоагентство Ruptly, входящее в телесеть RT, запустило уникальный мультиплатформенный интерактивный проект «Дневник группы Дятлова: Последняя страница», приуроченный к 60-летию трагической гибели девяти туристов на перевале Дятлова.

Иммерсивный проект основан на реальном дневнике группы Дятлова, личных записях и фотографиях участников экспедиции.

В этом проекте каждый человек сможет «пройти» весь путь группы, провести собственное расследование и выбрать одну из версий следствия либо предложить свою.

Глава Ruptly Динара Токтосунова:

Наш проект выходит за рамки привычной документалистики: мы собрали все версии произошедшего, а пользователи могут выбрать ту, которая кажется им наиболее вероятной.

Команда видеоагентства повторила маршрут группы Дятлова и сняла кадры места, где были обнаружены тела студентов. Съёмки велись в том числе с помощью дрона. Журналисты Ruptly также поговорили с местными жителями, следователями и экспертами, которые рассказали о деталях экспедиции и поделились своими версиями трагедии.

«Дневник группы Дятлова: Последняя страница» реализуется на специальном сайте и трёх социальных медиаплатформах: Instagram, Telegram и «Вконтакте». Каждая платформа будет отличаться уникальным повествованием и форматом.