Видеоигры получат возрастную маркировку

Правительство разрабатывает требования по возрастной маркировке видеоигр — до конца года инициатива войдет в федеральный проект «Нормативное регулирование цифровой среды».

Минэкономики уже подготовило изменения в федеральный проект, они вынесены на утверждение профильной правкомиссии, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Там отметили, что мера направлена на предупреждение бесконтрольного распространения среди детей деструктивной информации.

Ранее Роскомнадзор предложил определить правовой статус внутриигровых предметов, а также заставить игровые площадки соблюдать требования «пакета Яровой», то есть хранить информацию о сообщениях пользователей и предоставлять к ним доступ следственным органам.