Видеоплатформа Yappy начнет платить пользователям за контент

С апреля сервис Yappy запустит проект «Марафон», в рамках которого авторы контента смогут получать за него вознаграждение. Об этом РБК рассказал гендиректор Yappy Данила Овчаров.

По его словам, для участия пользователю необходимо иметь 300 подписчиков и суммарно 5 тыс. просмотров всех видео, опубликованных за последние 30 дней, а также ежедневно публиковать по одному уникальному нерекламному видео. Пользователи, чьи видео лидируют по просмотрам и взаимодействиям, будут попадать в ежедневный рейтинг топ-100, каждые две недели пользователи, попавшие в этот список, будут получать выплаты в соответствии с условиями, добавил Овчаров. Детали сервис пока не раскрывает.

В Yappy рассчитывают, что за счет «Марафона» сервису удастся привлечь дополнительную аудиторию. «Наше исследование показало, что 76% опрошенных представителей креативных индустрий не зарабатывают на творчестве несмотря на то, что очень хотят. Поэтому «Марафон» выполняет стратегическую цель — для Yappy открывает новые таланты, а новым талантам помогает монетизировать творчество», — отметил Овчаров.

«Газпром-медиа» запустил Yappy 29 ноября 2021 года. Спустя год активная аудитория приложения превысила 8 млн человек, а общий объем загруженного контента составил более 6 млн видео.