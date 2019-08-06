«Википедия» забанила четыре сайта, которые связывают с «фабрикой троллей»

«Википедия» внесла в спам-лист четыре сайта, которые связывают с «фабрикой троллей» Евгения Пригожина. Теперь ссылки на материалы, опубликованные на этих ресурсах, нельзя добавить в качестве источников информации ни в одну статью.

Речь идет о сайтах «Федеральное агентство новостей» (ФАН), «Экономика сегодня», Nation News и «Журналистская правда». Как отмечают авторы правок, эти СМИ часто искажают реальную ситуацию. «Редакция даже не стремится к объективности по политическим темам и преследует свою, крайне специфичную повестку», — прокомментировали представители «Википедии».

В качестве примеров приводятся материалы, посвященные оппозиции: статьи под заголовками «Вспомните, наконец, о детях»: Соболь публично отчитали в Общественной палате» или «Политическим провалом назвали эксперты неадекватную реакцию Гудкова на вопросы журналистов», опубликованные в ФАН и «Экономике сегодня». А на сайте «Журналистская правда» даже есть специальный раздел «Либералы и предатели».

Председатель Союза журналистов отметил, что интернет-энциклопедия не относится к средствам массовой информации и у нее могут быть свои правила. Но именно в них создатели ресурса декларируют свободу информации и сами же дискредитируют эту идею:

Конечно, это недопустимо, — подчеркнул Соловьев. — Надо, по крайней мере, об этом активно рассказывать, в том числе читателям и слушателям и в России, и за рубежом, о том, что такое происходит.

По мнению главы журналистской организации, в случае если обращение к администраторам «Википедии» не принесет результата и практика цензуры в отношении отечественных СМИ продолжится, журналистам стоит переходить к решительным мерам:

Нужно, наверное, создавать собственную «Википедию». К сожалению, на те ресурсы, которые находятся на зарубежных серверах, мы отсюда не можем иметь большого влияния: периодически возникают истории о цензуре в Facebook, в других крупных социальных сетях. И это такая политика, которая остается на совести владельцев или управляющих этих социальных сетей.

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