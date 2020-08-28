Виктор Шкулёв выкупил долю американской Hearst Corporation в сети из 43 городских онлайн-СМИ

Шкулёв стал единственным владельцем сети, включающей екатеринбургский сайт E1.ru, новосибирский Ngs.ru и другие.

Бизнесмен Виктор Шкулёв выкупил долю американской Hearst Corporation в сети городских онлайн-СМИ Hearst Shkulev Digital Regional Network, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Шкулёв подтвердил сделку газете.

АО «Сеть городских порталов. Холдинг» (100% принадлежит Шкулёву) 30 июля выкупило у голландской Hearst Shkulev Digital Regional Network 99% ООО «Сеть городских сайтов» и 1% ООО «Интернет-технологии», а также 20% ООО «Эйчэсди Холдинг» у ООО «Ай-пи-эйч Холдингз Восток» (принадлежит голландской International Publications Holding), пишет газета со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс». В результате Шкулёв стал единственным владельцем холдинга.

Теперь сеть работает под брендом Shkulev Media Holding без приставки Hearst. Сумма сделки не раскрывается. По словам Шкулёва, он сам предложил партнёру выкупить долю и сделал это на собственные средства.

В Hearst Shkulev Digital Regional Network входит 43 онлайн-СМИ, редакции которых находятся в 17 городах. Холдинг объединяет петербургскую «Фонтанку.ру» (ею Шкулёв владел без Hearst), екатеринбургский E1.ru, новосибирский Ngs.ru, омский Ngs55.ru, челябинский 74.ru и другие сайты.

Как указывает газета, все издания работают на единой технологической платформе и объединены в рекламную сеть. По собственным данным, суммарная аудитория всех сайтов в августе достигла 1,5 млн уникальных посетителей в день.