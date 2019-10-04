Умер Владимир Виноградский

Ушел из жизни Владимир Виноградский, один из старейших преподавателей факультета журналистики, доцент кафедры периодической печати МГУ имени М.В. Ломоносова.

Мягкий юмор Владимира Серафимовича, его неистощимый запас невыдуманных историй из быта молодежной башкирской газеты, где он работал после окончания университета, сюжеты из истории журналистики конца 20-х годов помнят студенты как минимум двух поколений. А может быть, и трех.

Многие из тех, кто под его руководством писал курсовые и дипломы, стали «Золотыми перьями» и руководителями СМИ, работают во странах ближнего и дальнего зарубежья.

В 2019 году от отметил нешуточный юбилей — 55 лет преподавательской работы. И свое 80-летие, по поводу которого, как обычно, написал иронические стихи.

Первое стихотворение, опубликованное еще в молодежке, он написал в день приземления Гагарина. Выпустил 14 поэтических сборников. А также более сотни научных публикаций о природе журналистского творчества, проблемах художественной коммуникации в СМИ, журнально-газетной периодике.

Воспитанник «оттепели», как многие преподаватели старшего поколения, он сохранил до последних дней веру в достоинство печатного и произнесенного журналистского слова, в то, что принципиальная позиция журналиста и его издания помогут читателю и всему обществу изменить жизнь к лучшему. Виноградский много лет был членом Совета факультета, избирался в Президиум Союза журналистов Москвы, председателем профкома факультета. Неоднократно отмечался наградами Правительства Москвы, МГУ, Международной Ассоциации университетов, профессиональными наградами.

Коллеги и ученики