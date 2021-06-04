Георгий Вирен: «Мировое медийное пространство стало полем битвы»

Зато у нас есть множество факторов, влияющих на СМИ. Это и позиция властей, и мнение спонсоров, различных ведомств, ньюсмейкеров, взгляды деловых партнеров, подписчиков, владельцев данного СМИ... Итогом этого многовекторного влияния становится редакционная политика. Она есть во всех медиа, и она очень разная. Владельцы СМИ могут сами решать, к каким мнениям им прислушиваться, а какие можно игнорировать.

Что же касается инфовойн, то можно твердо сказать одно: усиление конфронтации государств, вовлеченных в конфликт, обязательно сужает пространство свободы для СМИ. И если «холодная война» существенно уменьшает поле свободы, то горячая война уничтожает его полностью.

— Чем современные войны отличаются от аналогичных событий прошлого? Как соотносятся с современной ситуацией традиционные требования быть нейтральным?

— Журналисты, конечно, участники противостояния, а как иначе? Но требование быть нейтральными соблюдается, пожалуй, только информационными агентствами, и то не всеми и не всегда. Разве подавляющее большинство телеканалов и газет США (включая CNN и «Нью-Йорк таймс») были нейтральными в отношении президента Трампа? Разве западные СМИ нейтральны по отношению к России? Разве медиа арабских стран нейтральны при освещении конфликта Израиля и палестинцев? Эпоха, когда медиа были нейтральными, неангажированными, объективными и т. п., прошла. И полагаю, вернется она очень не скоро. А вернее всего — никогда. По сути дела, очень многие медиа стали инструментами конфронтации между государствами или группами государств, а также оружием борьбы за власть внутри стран.

— Что может сделать редакция, конкретный журналист, чтобы сохранить свое профессиональное достоинство в этих условиях. Что ожидает профессию в будущем?

— В России сегодня медийное поле весьма плюралистично, по моей оценке, в гораздо большей степени, чем во многих странах Запада, не говоря уж о Востоке. И это дает хорошие шансы журналистам для работы в соответствии со своими убеждениями и взглядами. Свои СМИ у нас могут найти и противники Путина, и его сторонники; прозападные агитаторы и квасные патриоты; аполитичные журналисты могут пойти в гламур, боевитые пропагандисты каких-либо партий — в партийные СМИ... И если ты выбрал СМИ по себе, то и твое профессиональное достоинство останется в целости.

Теперь о будущем профессии. Я уже лет 10 слышу и читаю о том, что журналистику будут делать роботы, искусственный интеллект, сетевые агрегаторы и прочее. Но ничего этого не происходит. И не произойдет, потому что журналиста не может заменить робот, это очевидно. Автоматизация есть, это хорошо, но надо точно обозначать ее скромное место. Робот может вставить в готовый, неизменный текст новые цифры (стоимость валюты, акций, товаров). Однако даже примитивного анализа этих цифр, комментария к ним робот не сможет написать. И не стоит из неплохих подсобных инструментов журналистики создавать иллюзию триумфа роботизации.

А вот менее оптимистичный прогноз: о создании универсального журналиста. Это значит, что журналист идет освещать демонстрацию и одновременно передает краткие фактические сообщения о ходе шествия для ленты новостей, фото и видео с места событий, а вернувшись в редакцию, пишет комментарий о значении события. Это плохо, так как почти невозможно найти журналиста, который бы все это делал на высоком уровне. Кто-то лучше пишет, кто-то — снимает... Аналогия: врач едва ли может быть одновременно дантистом, кардиологом, дерматологом и травматологом. Да, учить на журфаках надо всему, но в редакции у разных журналистов своя специализация. К сожалению, некоторые руководители/владельцы СМИ стремятся к этому. Причина проста: экономия денег. Что выгодней: платить репортеру, комментатору, фотографу и видеооператору или в одном лице объединить все эти ипостаси? А в итоге качество журналистики падает: быстрый и умелый репортер отлично снабдит новостями ленту, хуже сделает фото, плохо — видео, а комментарий вообще провалит, так как не его это дело... Увы, так есть кое-где сейчас, а будет все чаще и чаще.

— Вы автор книг, посвященных информационным войнам. Отсюда вопрос. Какие новые тенденции в характере информационных войн вы наблюдаете как исследователь? Что в большей степени влияет на методы и характер информационного противостояния: экономика, политика, технологии или другое?

— Едва ли это можно назвать чем-то совершенно новым, но ряд прежних тенденций инфовойн стали в последние 3-4 года гораздо сильней и заметней. Здесь я бы назвал такие.

Все более радикальный отказ медиа от принципов правдивости и объективности; фальсификация реальности, создание виртуальной картины мира; следование принципу «постправды»; усиление агрессивности. Ко всем названным тенденциям есть конкретные примеры, но они потребуют много места, так что воздержусь.