Вирус — отдельно, цензура — отдельно

Международные профессиональные и правозащитные организации тем временем призывают правительства уважать работу журналистов, а самих журналистов — позаботиться о себе и о читателях.

Еще в самом начале эпидемии Всемирная организация здравоохранения выпустила буклет для СМИ, в котором изложены основные мифы о новом вирусе и реальные научные данные о его происхождении и правилах предосторожности.

Комитет защиты прав журналистов предостерег тех работников СМИ, которые находятся в «группе риска», — пожилых, отягощенных хроническими заболеваниями и беременных. Он также обратил внимание на опасность новой цензуры — прослушивание и слежка, контроль за содержанием материалов в целях предотвращения паники, которые начали практиковать в ряде стран.