Вирус — отдельно, цензура — отдельно

Борьба с дезинформацией не должна привести к ограничениям свободы слова
Информация к размышлению на тему «Коронавирус и СМИ». В Венгрии принят закон, предусматривающий тюремное заключение за распространение фейков об эпидемии. Примерно то же самое предлагают и наши думаки. Итальянская мафия преследует репортеров-расследователей, в результате систематических угроз неонацистов главный редактор газеты «Репубблика» Карло Верделли находится под охраной карабинеров. Выросло число журналистов в турецких тюрьмах. А в Иране скончался журналист Джалали Кашане, объявивший коронавирус фейком и призывавший верующих мусульман облизывать святыни.
Международные профессиональные и правозащитные организации тем временем призывают правительства уважать работу журналистов, а самих журналистов — позаботиться о себе и о читателях.
Еще в самом начале эпидемии Всемирная организация здравоохранения выпустила буклет для СМИ, в котором изложены основные мифы о новом вирусе и реальные научные данные о его происхождении и правилах предосторожности.
Комитет защиты прав журналистов предостерег тех работников СМИ, которые находятся в «группе риска», — пожилых, отягощенных хроническими заболеваниями и беременных. Он также обратил внимание на опасность новой цензуры — прослушивание и слежка, контроль за содержанием материалов в целях предотвращения паники, которые начали практиковать в ряде стран.
Директор Международной сети этической журналистики Ханна Сторм сформулировала несколько основных правил для журналистов в период пандемии. Главное — избегать сенсационности и провокации паники, систематические репортажи о пустеющих полках и перепуганных покупателях не способствуют сохранению здравого смысла. Нередко в материалах СМИ последних дней также появляются расистские нотки — это также недопустимо. Недостойно серьезного журналиста опираться на слухи и апокрифические истории, которые неизменно возникают в период кризиса, вместо этого важно привести мнение авторитетных экспертов и точные научные данные. Проверка источников информации и соблюдение этических принципов становятся сегодня первостепенной задачей. Особая тема — изображения людей, в том числе в масках. Медицинская маска не может быть стопроцентной гарантией анонимности, об этом стоит помнить.
Важная часть обращения к журналистам — забота о собственной безопасности. Никакой репортаж не стоит вашей жизни. Важно оценить состояние своего организма и не рваться на баррикады борьбы с вирусом, если вы в группе риска.
Особая тема — психическое здоровье. Самое главное — достичь баланса рабочего и личного пространства. Не надо стесняться признать, что вас беспокоит ситуация, не надо бояться обсудить проблемы с редактором и семьей. Если вы не справляетесь со стрессом — сделайте перерыв. И в любом случае не сидите часами в социальных сетях и у экрана телевизора, это только способствует стрессу.
«Журналисты должны иметь возможность передавать основанную на фактах информацию и практические полезные рекомендации гражданам, которые все больше и больше подвергаются паническим вбросам в сети, слухам и дезинформации со всех сторон, — заявила Европейская федерация журналистов. — Долг журналистов — противостоять дезинформации и давать тщательно проверенные сведения, опираясь на мнение квалифицированных экспертов, точные научные данные, избегая спекуляций и сенсационности. Важно также обратить внимание на язык и стиль сообщений — лучше избегать эмоциональных эпитетов и ассоциаций, которые могут посеять страх и панику, важно уважать личное пространство и чувства тех людей, которые оказались инфицированы».
Журналистские инициативы подтолкнули международные правозащитные организации на выпуск совместного обращения к политикам.
Специальный докладчик по правам человека ООН Дэвид Кайе, представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир, специальный представитель по свободе выражения мнений Межамериканского совета по правам человека Эдисон Ланца обратились к правительствам с призывом защитить свободу слова.
«Здоровье людей зависит не только от доступа к медицинской помощи, — пишут они, — доступ к адекватной информации об опасности и способах защиты так же важен».
Они оговаривают важнейшие «правила игры» в условиях сложившейся в мире чрезвычайной ситуации. Правительства должны своевременно делиться с журналистами представляющей общественный интерес информацией. Недопустима блокировка интернет-ресурсов. Борьба с дезинформацией не должна привести к ограничениям свободы слова. Любые попытки криминализировать фейки неизбежно приведут к цензуре. Растущая практика прослушивания и слежки за гражданами в целях безопасности не должна противоречить праву на частную жизнь.