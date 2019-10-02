Чем может быть полезна Летняя Вышеградская школа в Кракове для молодых журналистов

В этом году обучение в Летней школе прошло под девизом „Rethink Past & Design Future”, то есть «Осмысли прошлое и создавай будущее»
Елена Комольцева, доцент кафедры журналистики Московского международного университета по просьбе ЖУРНАЛИСТА поделилась своими впечатлениями от участия в восемнадцатой Вышеградской Летней школе в Кракове.
Обучение проходило на средневековой Вилле, куда были приглашены 45 участников из восточной Европы и 29 экспертов, среди которых были дипломаты, представители посольств, преподаватели ведущих европейских вузов.
Летняя Вышеградская школа — это проект польского фонда культуры «Вила Дециуш». Уже восемнадцать лет подряд фонд дает возможность студентам, аспирантам, молодым ученым встретиться с ведущими экспертами в области культуры, бизнеса, медиа и получить советы и рекомендации по реализации собственных проектов.
— С чего все началось?
Если честно, то заявку на обучение в летней Вышеградской школе я подала «шутя» и не рассчитывала, что мою анкету выберут, так как я не проходила по некоторым параметрам отбора.
Программа школы ориентирована на студентов и молодых ученых, которые только что защитили свои магистерские диссертации и задумываются о получении ученой степени. Я же восемь лет как кандидат наук и сама преподаю в университете. Но меня очень привлекала возможность пообщаться с европейскими коллегами и студентами журфаков в дружественной мультикультурной среде, что, собственно, я указала в своем мотивационном письме.
Двери летней Вышеградской школы открыты прежде всего для студентов, аспирантов и молодых специалистов из стран Восточной Европы от 18 до 32 лет. Программа подойдет тем, кто свободно владеет английским языком, хотя при подаче документов подтверждения знаний сертификатами не требуется. Я очень переживала за свой английский, на котором не говорила несколько лет, но после интеграционного воркшопа в первый учебный день, который с нами провела психолог, стало намного проще. За 18 лет у организаторов накопился огромный опыт работы со студентами из разных стран, поэтому любая возникшая проблема решается очень быстро. Условия участия в программе лучше посмотреть на официальном сайте Visegrad Summer School, так как каждый год они меняются.
— А как было организовано обучение?
В каждой лекции делался акцент на переломные события в истории человечества с целью объяснить слушателям суть настоящего и его связь с прошлым.
Так, лектор Университета Лафборо, говоря о пропаганде, привел пример из Библии про Змея, который уловками и хитростями уговорил Еву попробовать плод запретного Дерева, на что та согласилась, даже будучи предупрежденной о возможном обмане. Данный прием манипуляции общественным мнением работает и сегодня.
Пожалуй, самым непростым мероприятием по переосмыслению прошлого стала обязательная учебная поездка в музей Аушвиц-Биркенау. Уже подойдя к воротам со знаменитой надписью «Arbeit macht frei», мы начали испытывать тревогу или легкое физическое недомогание. Слова гида создавали в воображении картинку, как сотни тысяч мирных людей проходили под надписью «Труд освобождает», осознавая обреченность на каторжный труд, пытки и смерть. Некоторые считают, что подобные объекты нужно стереть с лица земли, чтобы они не напоминали о том, насколько беспредельна может быть человеческая жестокость. Но, с другой стороны, память и осознание людей этой трагедии важны в первую очередь для того, чтобы не повторить ее еще раз.
— Над каким проектом вы работали в школе?
Я работала в медиалаборатории, но она, на удивление, оказалась самой малочисленной. Даже некоторые студенты журналисты пошли в другие секции, чтобы просто расширить кругозор.
Но потом я стала замечать, что ребята из секций бизнеса и культурного наследия стали нам завидовать. Наш проект был посвящен медиаграмотности пожилых людей. Готовили мы его втроем — две русские девушки и молодой юрист из Польши. За неделю изучили всевозможные программы, которые помогают ориентироваться пожилым людям в медиасреде в России и в Польше, узнали, кем они финансируются и какую конечную цель имеют.
Также говорили о необходимости разъяснять пожилым людям, что СМИ могут манипулировать общественным мнением и как современные технологии позволяют делать фейковые новости. Как выяснилось, система СМИ и подача информации на федеральных каналах в Польше и России очень схожи, схоже и мышление у тех, кто много времени проводит за просмотром телевизора. Также мы набросали макеты проектов по повышению медиаграмотности пожилых людей, которые можно действительно реализовать в России.
— В чем ценность учебы в Вышеградской летней школе в Кракове для вас?
Отвечу словами Рышард Тадеусевича, председателя правления Общества «Вилла Дециуса»:
Школа должна чему-то учить. Мотив учебы очень важен, но мы также делаем ставку на то — и это своего рода «красная нить» этой Школы — что молодые люди из разных стран, которые имеют открытый ум и амбиции, постараются ближе познакомиться друг с другом и преодолеть определённые стереотипы.
На мой взгляд, пребывание в мультикультурной среде, интересные лекции и общение с ведущими экспертами, безусловно, положительно отразится на формировании мировоззрения молодого журналиста. И если вы сомневаетесь, что вы не проходите, но очень хотите на виллу Дециуш, напишите мотивационное письмо, как это сделала я.