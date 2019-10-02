Чем может быть полезна Летняя Вышеградская школа в Кракове для молодых журналистов

Елена Комольцева, доцент кафедры журналистики Московского международного университета по просьбе ЖУРНАЛИСТА поделилась своими впечатлениями от участия в восемнадцатой Вышеградской Летней школе в Кракове.

Обучение проходило на средневековой Вилле, куда были приглашены 45 участников из восточной Европы и 29 экспертов, среди которых были дипломаты, представители посольств, преподаватели ведущих европейских вузов.

Летняя Вышеградская школа — это проект польского фонда культуры «Вила Дециуш». Уже восемнадцать лет подряд фонд дает возможность студентам, аспирантам, молодым ученым встретиться с ведущими экспертами в области культуры, бизнеса, медиа и получить советы и рекомендации по реализации собственных проектов.

— С чего все началось?

Если честно, то заявку на обучение в летней Вышеградской школе я подала «шутя» и не рассчитывала, что мою анкету выберут, так как я не проходила по некоторым параметрам отбора.

Программа школы ориентирована на студентов и молодых ученых, которые только что защитили свои магистерские диссертации и задумываются о получении ученой степени. Я же восемь лет как кандидат наук и сама преподаю в университете. Но меня очень привлекала возможность пообщаться с европейскими коллегами и студентами журфаков в дружественной мультикультурной среде, что, собственно, я указала в своем мотивационном письме.

Двери летней Вышеградской школы открыты прежде всего для студентов, аспирантов и молодых специалистов из стран Восточной Европы от 18 до 32 лет. Программа подойдет тем, кто свободно владеет английским языком, хотя при подаче документов подтверждения знаний сертификатами не требуется. Я очень переживала за свой английский, на котором не говорила несколько лет, но после интеграционного воркшопа в первый учебный день, который с нами провела психолог, стало намного проще. За 18 лет у организаторов накопился огромный опыт работы со студентами из разных стран, поэтому любая возникшая проблема решается очень быстро. Условия участия в программе лучше посмотреть на официальном сайте Visegrad Summer School, так как каждый год они меняются.

— А как было организовано обучение?

В каждой лекции делался акцент на переломные события в истории человечества с целью объяснить слушателям суть настоящего и его связь с прошлым.

Так, лектор Университета Лафборо, говоря о пропаганде, привел пример из Библии про Змея, который уловками и хитростями уговорил Еву попробовать плод запретного Дерева, на что та согласилась, даже будучи предупрежденной о возможном обмане. Данный прием манипуляции общественным мнением работает и сегодня.