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Школа дизайна: кто такой визуальный журналист

Какими должны быть люди, верстающие газеты

 
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09 июня 2021

Июн 9, 2021

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«Усть-Катавская неделя»: что делает газету востребованным продуктом
Что позволяет нашей газете по-прежнему быть востребованной?

Дизайн

Клуб
Школа дизайна: кто такой визуальный журналист
Какими должны быть люди, верстающие газеты

Медиа

Читатель пожаловался. Журналист заметил. Что дальше?
На что чаще всего жалуются люди и как журналисты могут с этим работать

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