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Школа дизайна: кто такой визуальный журналист
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эксперт медиагруппы «Феномен»
Какими должны быть люди, верстающие газеты
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№
5
от
09 июня 2021
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Июн 9, 2021
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Что позволяет нашей газете по-прежнему быть востребованной?
Дизайн
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Школа дизайна: кто такой визуальный журналист
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