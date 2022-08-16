На смену минимализму: создаем визуальный стиль издания

Пять идей для вашего медиа
Оформляя издание, дизайнеры часто идут проторенными дорогами. Например, боятся выйти за рамки строгости и минимализма, которые давно устарели. В качестве единого стиля иллюстраций выбор падает на стоковую векторную графику, которая используется повсеместно и уже не притягивает взгляд. В цветовом оформлении все еще существует стереотип о том, что наиболее выигрышно смотрятся приглушенные пастельные тона.
На деле же все по-другому. Современные тренды в дизайне — это, прежде всего, заигрывание с нормой. Яркие цвета, абстрактные формы, контрастность шрифтов и размеров. Все это сейчас можно смело использовать. Расскажем, какие приемы смотрятся свежо, и что можно взять на заметку, чтобы разнообразить визуальный облик издания.
1. Акциденция
Тенденции в дизайне цикличны и с течением времени заменяют друг друга. Вошедший в моду в середине XX века минимализм пришел на помощь тем, кто устал от излишней декоративности. Функциональность и простота стали главными трендами в дизайне того времени. Разработанный Эдуардом Хоффманом минималистичный шрифт «Helvetica» оказался настолько популярен, что начал повсеместно использоваться брендами Apple, BMW, Fendi и многими другими, чтобы упростить и сделать более читаемыми свои логотипы.
Сейчас минимализм устаревает, и дизайнеры снова прибегают к тенденциям той самой декоративности, одним из приемов которой является акциденция. Акцидентный набор — это малое количество текста со сложным художественным оформлением. Проще говоря, интересные шрифты, за которые цепляется глаз. Сейчас они смотрятся более выигрышно, чем простые рубленные. Например, вдохновленный магической символикой шрифт «Ouroboros» или подражающий потокам застывшей лавы «Pilowlava».
Такие декоративные шрифты отлично смотрятся на главной странице сайта, карточках в социальных сетях, а также помогают создать узнаваемый визуальный стиль издания.
2. Абстрактная 3D графика
Появление трехмерной графики ознаменовала созданная в 1960-х годах Айваном Сазерлендом программа Sketchpad, которая стала прообразом для всех современных 3D-редакторов. Объемные модели пришли на смену двухмерной графике. Начиная с 1990-х годов 3D применяется в мультипликации, компьютерных играх, а также во всех сферах дизайна.
Сейчас графические дизайнеры активно изучают эту сферу, так как она помогает создавать реалистичные иллюстрации и объекты, работать с текстурами и тенями. Трехмерная графика не обязательно должна быть сложной в производстве. Это могут быть простые формы или абстрактные персонажи, которые будут выглядеть интересно за счет эффекта объемности. Такие иллюстрации станут отличной заменой одинаковым стоковым картинкам в издании. Трехмерную графику активно используют современные СМИ, например «Тинькофф Журнал» и «Афиша». Создавать 3D удобнее всего в таких программах, как Blender и Cinema 4D.
3. Пиксельная графика
Пиксель-арт — это нишевое направление в дизайне, которое сейчас широко используется за счет простоты своего создания. У многих пиксельные картинки вызывают приятную ностальгию и ассоциируются с любимыми видеоиграми из детства. Такой стиль иллюстрации привлекает внимание, выглядит приятно для глаз и вносит разнообразие в визуальный стиль.
Пикселизацию можно применять не только к иллюстрациям, но и к шрифтам, чем часто пользуются современные графические дизайнеры. В результате получается необычный «сырой» компьютерный дизайн.
4. Печатная эстетика
Имитация печати тоже активно применяется в работах графических дизайнеров. В таких иллюстрациях не обязательно заморачиваться с цветовым оформлением: они отлично смотрятся за счет монохромного контраста черного и белого. Здесь открывается широкое пространство для творчества, будь то коллажи из газетных вырезок или подражание печатным постерам с расплывшейся краской.
Создавать такие иллюстрации можно вручную, при помощи принтера и ножниц, или использовать специальные плагины в фотошопе.
5. Анимация
Движущиеся элементы на сайте могут менять положение, цвет, форму и так далее. Здесь дизайнер ограничивается только своей фантазией. Анимация на сайте может выполнять множество задач: от направления и удержания внимания читателя до декоративной функции. Страницы с анимированными элементами смотрятся эффектнее статичных полос, позволяют аудитории воспринимать чтение информации как некий квест. Хорошо проработанный моушн-дизайн главной страницы сайта выделит его и сделает запоминающимся. Для создания анимированных элементов удобнее всего использовать программы After Effects, Blender и Cinema 4D.