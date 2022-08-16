На смену минимализму: создаем визуальный стиль издания

Оформляя издание, дизайнеры часто идут проторенными дорогами. Например, боятся выйти за рамки строгости и минимализма, которые давно устарели. В качестве единого стиля иллюстраций выбор падает на стоковую векторную графику, которая используется повсеместно и уже не притягивает взгляд. В цветовом оформлении все еще существует стереотип о том, что наиболее выигрышно смотрятся приглушенные пастельные тона.

На деле же все по-другому. Современные тренды в дизайне — это, прежде всего, заигрывание с нормой. Яркие цвета, абстрактные формы, контрастность шрифтов и размеров. Все это сейчас можно смело использовать. Расскажем, какие приемы смотрятся свежо, и что можно взять на заметку, чтобы разнообразить визуальный облик издания.

1. Акциденция

Тенденции в дизайне цикличны и с течением времени заменяют друг друга. Вошедший в моду в середине XX века минимализм пришел на помощь тем, кто устал от излишней декоративности. Функциональность и простота стали главными трендами в дизайне того времени. Разработанный Эдуардом Хоффманом минималистичный шрифт «Helvetica» оказался настолько популярен, что начал повсеместно использоваться брендами Apple, BMW, Fendi и многими другими, чтобы упростить и сделать более читаемыми свои логотипы.

Сейчас минимализм устаревает, и дизайнеры снова прибегают к тенденциям той самой декоративности, одним из приемов которой является акциденция. Акцидентный набор — это малое количество текста со сложным художественным оформлением. Проще говоря, интересные шрифты, за которые цепляется глаз. Сейчас они смотрятся более выигрышно, чем простые рубленные. Например, вдохновленный магической символикой шрифт «Ouroboros» или подражающий потокам застывшей лавы «Pilowlava».