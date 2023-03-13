Виталий Милонов предложил создать единый реестр запрещенных материалов

Депутат Госдумы Виталий Милонов предлагает создать единый реестр материалов, запрещенных к распространению на территории России, из которого будет однозначно понятно, насчет каких книг, брошюр, фильмов вступили в законную силу решения судов.

Виталий Милонов обратил внимание, что если суд признал какие-то материалы, например, искажающими исторические события или содержащими пропаганду ЛГБТ или сведения об изготовлении оружия, то их ни в какие списки не вносят. По решениям судов, которые направляют в Роскомнадзор, в реестр запрещенных ресурсов записывают только адреса сайтов, на которых был размещен материал. Но ни названий самих книг, фильмов, брошюр, статей, ни имен авторов там нет.

«Таким образом, запрещенная к распространению информация может появиться как на иных, не внесенных в реестр доменах, так и в книжных магазинах в натуральном виде», — обратил внимание адресатов парламентарий. В результате книжные магазины могут получать подобную литературу от издательств, даже не подозревая о вынесенных относительно ее судебных решениях, указал Милонов.

В связи с этим депутат предложил создать в России отдельный список запрещенных материалов наподобие перечня экстремистских материалов. В новом перечне должны будут публиковаться названия подобных информационных продуктов, а не только адреса страниц в интернете.