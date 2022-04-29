Виталий Дымарский: «Бумажная пресса, говорят, умирает, но, видимо, исторических журналов это не касается»

Виталий Дымарский, главный редактор журнала «Дилетант», считает, что некоторые важные вещи надо сохранять на бумаге, потому что в интернете все падает в какую-то бездну и потом теряется.

— Журнал на орбите уже более десяти лет. Как самочувствие?

— Первый номер вышел в январе 2012 года, с тех пор его концепция практически не менялась, хотя без внутренних перемен не обошлось. Какие-то рубрики уходили, какие-то появлялись. Я готов признаться, что в некоторой степени концепция была не наша. Мы ее позаимствовали. Это формат исторического журнала, который широко распространен на Западе. Во многих странах существуют исторические издания с небольшими вариациями по тематике. Например, во Франции, где я долго работал. Не знаю, как сейчас, но лет 20 назад там было около тридцати исторических изданий. Они разнились между собой по возрасту аудитории, по временным рамкам, по тематике, но в принципе этот формат журнала с небольшими материалами, зато с большим количеством иллюстраций, очень популярен. Вот, собственно, и вся наша концепция.

— Какие темы находят самый живой отклик у аудитории «Дилетанта»?

— Наибольший спрос имеют советская история и ХХ век. Но мы себя заставляем уходить, насколько это возможно, в другие века и другие страны, чтобы не было все подряд про Сталина. Любой журнал начинается с обложки. Обложка «Дилетанта» — это чаще всего портрет какого-нибудь исторического персонажа, о котором аудитория знает очень мало. Слабое знание истории нашими современниками — это проблема, так как незнакомый исторический персонаж обычно не вызывает никакого интереса.

— Вы сказали, что во Франции много исторических журналов, а почему в России это не так?

— Я думаю, это вопрос политический. У нас не было никогда многовариантной истории. Географические журналы были, потому что география не была инструментом политики. И хотя перед нами не стоит задача заниматься именно политической историей, но, поскольку история постоянно поднимается политиками (и не только в России), у нас много политических аспектов. Тем более что наши власти (и законодательная, и исполнительная) дают для этого достаточно много поводов. Сейчас опять хотят ввести единый учебник истории, а для этой цели не нужно иметь тридцать исторических журналов. Я очень доволен, что после появления «Дилетанта» журнал «Родина» передали в руки журналистского коллектива «Российской газеты», чтобы составить нам конкуренцию. Вернулся журнал «Историк». Получается, что «Дилетант» как бы подстегнул этот процесс.

— Как работает редакция?

— Все сотрудники журнала — журналисты. Один наш редактор — профессиональный историк. Раньше она работала в журнале «Родина». Историк должен уметь писать как журналист, а если ты журналист, то должен что-то понимать и в истории. Мы дилетанты. Мы не претендуем на научность. Совладельцем журнала является профессиональный историк Алексей Венедиктов*. В ходе наших неформальных встреч мы определяем темы. У нас, конечно, существует планирование. Но мы довольно часто меняем тему в зависимости от того, что вокруг происходит. Тема должна быть созвучна с тем, что происходит в нашей жизни. У редакции нет своего помещения. Раньше, до пандемии, мы раз в месяц собирались на подписание номера. Пандемия нас развела окончательно.