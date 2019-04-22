Мы захламляем соцсети, а алгоритмы наводят порядок

Директор по развитию медиапродуктов ВКонтакте Арсений Ашомко — о задачах социальной платформы
Зачем нужны алгоритмы, в какой нише искать качественную аудиторию и почему ВКонтакте — хорошее место для продаж? Об этом рассказал в СПбГУ Арсений Ашомко, директор по развитию медиапродуктов ВКонтакте.
Еще не так давно никто не понимал, что соцсети станут столь популярными. И последние десять лет я постоянно сталкиваюсь с определенным скепсисом по отношению к ним. Десять лет назад, когда я работал, делал первые шаги в рекламе и предлагал клиентам активности в социальных сетях, многие округляли глаза и отказывались, мол, что за дикая идея. Пять лет назад мы в Tigermilk заявили, что сделаем медиакомпанию, которой не нужен сайт. Многие тогда сказали: «Разве в социальных сетях есть что-то качественное? Там же один трэш». И сейчас, когда я уже работаю во ВКонтакте, эти многие продолжают скепсис, мол, вы все еще существуете?.. Всегда есть те люди, которые говорят: «Да это ерунда, не сработает». И каждый раз ты показываешь цифры, факты, на это им уже ответить нечего.
Почисти подписки — уберись дома!
В этом году ВКонтакте исполняется 13 лет, и все это время соцсеть менялась. Сейчас в ней 97 миллионов пользователей в месяц, 70 % которых — жители России. При этом аудитория потребляет довольно много контента. Среднестатистическое количество просматриваемых публикаций в сутки — девять миллиардов. Как и в любой большой платформе, значительная часть просмотров — по нашим рекомендациям. Можно даже не быть подписанным, но получать контент, который вам, возможно, понравится.
Многие возмущаются — зачем нужны алгоритмы? Тут все обстоит так же, как и в квартире: сначала обживаем место, добавляем новые вещи. Но со временем уже не можем остановиться, как итог — захламление. То же самое и с подписками. Большинство просто грустит, но чистить их не спешит. Задача социальной платформы в таких ситуациях — решить вопрос за людей. Возможно, даже не утруждая их, тихонечко прибраться и рекомендовать то, что популярно и нужно им сегодня. Мы позволяем пользователям перейти обратно на хронологическую выдачу новостей, но пользуются этим только единицы.
Стикеры и музыка во главе стола
Не все мы воспринимаем соцсети как место, в котором можно купить товары, хотя это действительно так. Что удивительно, по данным Яндекс.Кассы и Data Insight, 44 % пользователей используют ВКонтакте для того, чтобы совершать покупки. Мы почти в два раза больше Avito по этому показателю. Причем пользователи покупают в сети не только стикеры, но и товары у магазинов и друг у друга.
И чей-то голос в голове
По последним исследованиям, средний показатель вовлечения по подкастам среди людей, которые регулярно их слушают, — 25 минут в день. Но никто не говорит, что теперь пользователи будут потреблять только подкасты. Это ниша, и в ней будет не очень много людей, хотя аудитория качественная. Мало, кто из производителей контента может похвастаться, что его настолько впускают в свою голову. Ведь даже при просмотре видео внимание не столь приковано к повествованию. Поэтому на Западе реклама в подкастах такая дорогая.
Экосистема от платформы
Количество пользователей ВКонтакте позволяет нам становиться не просто соцсетью, а платформой, на которой можно выстраивать все, что угодно. К примеру, медийную или торговую экосистему. Это возможно потому, что мы — аналог электронного паспорта. И даже те люди, которые просто зарегистрированы, могут быть задействованы. Мы же можем в какой-то момент придумать нужный им сервис, ради которого уже не нужно будет регистрироваться. А значит, порог входа минимальный.