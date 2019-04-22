Мы захламляем соцсети, а алгоритмы наводят порядок

Многие возмущаются — зачем нужны алгоритмы? Тут все обстоит так же, как и в квартире: сначала обживаем место, добавляем новые вещи. Но со временем уже не можем остановиться, как итог — захламление. То же самое и с подписками. Большинство просто грустит, но чистить их не спешит. Задача социальной платформы в таких ситуациях — решить вопрос за людей. Возможно, даже не утруждая их, тихонечко прибраться и рекомендовать то, что популярно и нужно им сегодня. Мы позволяем пользователям перейти обратно на хронологическую выдачу новостей, но пользуются этим только единицы.

Стикеры и музыка во главе стола

Не все мы воспринимаем соцсети как место, в котором можно купить товары, хотя это действительно так. Что удивительно, по данным Яндекс.Кассы и Data Insight, 44 % пользователей используют ВКонтакте для того, чтобы совершать покупки. Мы почти в два раза больше Avito по этому показателю. Причем пользователи покупают в сети не только стикеры, но и товары у магазинов и друг у друга.

И чей-то голос в голове

По последним исследованиям, средний показатель вовлечения по подкастам среди людей, которые регулярно их слушают, — 25 минут в день. Но никто не говорит, что теперь пользователи будут потреблять только подкасты. Это ниша, и в ней будет не очень много людей, хотя аудитория качественная. Мало, кто из производителей контента может похвастаться, что его настолько впускают в свою голову. Ведь даже при просмотре видео внимание не столь приковано к повествованию. Поэтому на Западе реклама в подкастах такая дорогая.

Экосистема от платформы

Количество пользователей ВКонтакте позволяет нам становиться не просто соцсетью, а платформой, на которой можно выстраивать все, что угодно. К примеру, медийную или торговую экосистему. Это возможно потому, что мы — аналог электронного паспорта. И даже те люди, которые просто зарегистрированы, могут быть задействованы. Мы же можем в какой-то момент придумать нужный им сервис, ради которого уже не нужно будет регистрироваться. А значит, порог входа минимальный.