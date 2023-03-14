VK объединит «Пульс» с «Дзеном»

VK объединяет свои сервисы — «Дзен» и «Пульс». Холдинг будет развивать единую контентную платформу под брендом «Дзена», сообщили в компании. «Пульс» перестанет существовать 10 июня, посты в нем можно публиковать до мая, а монетизироваться выложенный контент продолжит до 30 июня.

Рабочая команда «Пульса» также объединилась с командой «Дзена» для развития единого продукта и обмена экспертизой. Объединение позволит увеличить потенциальную аудиторию для авторов. «Каждый месяц ленту "Дзена" просматривают более 70 млн пользователей. "Дзен" станет для всех авторов основной точкой входа и дистрибуции контента», — подчеркнули в компании.

«Пульс» был запущен в 2019 году VK, которая тогда называлась Mail.ru Group. Это лента персональных рекомендаций, которая помогает читателям находить контент, а блогерам, медиа и брендам — свою аудиторию. В сентябре 2022 года VK приобрел у «Яндекса» сервисы «Дзен» и «Новости».​