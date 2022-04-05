VK объявила новые назначения в топ-менеджменте

Компания VK (бывшая Mail.ru Group) объявила о назначении трех новых вице-президентов. Изменения затронули направления технологий искусственного интеллекта, кибербезопасности и коммуникаций, сообщает пресс-служба компании.

«К команде VK присоединились вице-президент, директор по информационной безопасности Алексей Волков и вице-президент по коммуникациям Алексей Меркутов», — говорится в сообщении компании. Помимо этого, бывший заместителем вице-президента, директором по технологиям искусственного интеллекта VK Андрей Калинин займет должность вице-президента VK в том же направлении.

В свою очередь Алексей Волков, ранее курировавший вопросы кибербезопасности экосистемы «Сбера», в VK будет отвечать за направление информационной безопасности. Под его руководством команда будет создавать условия для повышения доверия пользователей к цифровым сервисам VK и обеспечивать устойчивую работу компании, подчеркнули в пресс-службе.

Новый вице-президент по коммуникациям Алексей Меркутов займется продвижением технологий и продуктов VK как единой экосистемы, корпоративными коммуникациями и связями с общественностью. Ранее он был сотрудником Группы МТС, где курировал корпоративные коммуникации и продвижение цифровых продуктов. Изменения, как отметили в VK, проводятся в рамках формирования новой организационной структуры и стратегии компании, которая направлена на развитие экосистемы VK.