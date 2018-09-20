Cоцcеть «ВКонтакте» запустила платформу подкастов, где публиковать аудио в новом формате могут около 100 сообществ, сообщается в блоге компании.

Загружать подкасты «ВКонтакте» пока могут лишь избранные сообщества. К платформе уже подключились «Медуза», BeardyCast, Blitz and Chips, вДудь. Размещение подкастов в соцсети совершенно бесплатно. С помощью RSS записи можно как импортировать в сообщество, так и распространять на других порталах.

Все публикации с подкастами собираются в специальной ленте. Это позволит пользователям на любой платформе познакомиться с различными примерами подкастов и подписаться на те группы, которые их заинтересуют. Когда группа или публичная страница опубликует подкаст, подписчики получат уведомления. Пользователи могут слушать подкасты в фоновом режиме без ограничений по времени на любом устройстве, добавлять выпуск в закладки, менять скорость воспроизведения и делиться с друзьями прямой ссылкой на конкретный эпизод.

Подкастеры, в свою очередь, получают не только реакцию слушателей, но и подробную статистику: сколько пользователей включили выпуск и как долго он воспроизводился, сколько людей добавили подкаст в закладки, какие устройства и демография у слушателей.

Андрей Законов, директор по росту и исследованиям «ВКонтакте»: