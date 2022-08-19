VK предупредит пользователей об утечке паролей в других сервисах

Алгоритм сравнит пароль в профиле пользователя с базами паролей, которые были скомпрометированы через сторонние сервисы, и в случае совпадения предложит незамедлительно его сменить.

Теперь пользователь ВКонтакте получит уведомление, если такой же, как у него, пароль окажется в базах утёкших данных сторонних сервисов. При этом весь процесс полностью автоматический, пароли проверяются только в зашифрованном виде и на серверах VK. Функция уже доступна в социальной сети ВКонтакте, а в будущем она появится и в других сервисах VK.

Также VK усилила требования к паролям. При смене пароля в личном кабинете VK ID не получится создать однотипный простой пароль или использовать данные публичного профиля — нужно придумать сложную комбинацию различных символов. Такой пароль лучше обезопасит пользователей и избавит от потенциальных неприятностей.