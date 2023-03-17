VK раскрыла стоимость сделки по продаже Virtus.pro

VK продала маркетинговое агентство ESforce Agency Ltd и клуб Virtus.pro. Стоимость последнего составила за 174 млн руб. При этом бывший владелец активов — киберспортивный холдинг ESforce — все еще принадлежит VK.

Virtus.pro объявила на своем сайте о смене владельца еще в сентябре 2022 года. Новым владельцем стал армянский предприниматель Арам Карамакунян. С 2023 года на международных киберспортивных турнирах Virtus.pro представляет Армению.

Продажа Virtus.pro не единственная сделка, связанная с активами холдинга ESforce. Группа также передала контроль над дочерними организациями, включая Epicentr (Cyprus) Ltd и маркетинговое агентство ESforce Agency Ltd. По словам источника, близкого к сделкам, обе компании занимались организацией международных киберспортивных турниров и маркетингом, а в текущей ситуации оказались невостребованными, поэтому их продали.

Ранее VK объявил финансовые итоги за четвертый квартал и весь 2022 год. Выручка компании по итогам года выросла на 19% год к году до 97,8 млрд руб.