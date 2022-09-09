VK расширила инструменты монетизации и создания контента в соцсети

Платформа добавила одноразовые донаты, обновила партнерскую программу и начала тестировать инструменты расширенной аналитики видеоконтента.

Пользователи теперь смогут отправлять разовые донаты авторам — чтобы поблагодарить за контент или поддержать проект без регулярной подписки. Отправить такой донат можно будет прямо в комментариях к публикации. Также «ВКонтакте» обновляет партнерскую программу: у авторов, которые будут чаще публиковать истории и клипы, появится возможность увеличить заработок.

Ранее компания тестировала подключение этих форматов к расчету выплат: по результатам эксперимента средний заработок авторов в августе вырос на 9%, в том числе у начинающих создателей контента. Соцсеть также начала экспериментировать с расширением лимитов для прямой и нативной рекламы в сообществах.

За январь-август 2022 г. общий заработок авторов от инструментов монетизации «ВКонтакте» превысил 3 млрд руб.