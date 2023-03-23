«VK Реклама» запустила опцию по продвижению видео и трансляций

«VK Реклама» создала новую функцию — возможность продвигать видео и трансляции. Система автоматически адаптирует ролики для показа в ленте, демонстрируя их тем, кто с наибольшей вероятностью их посмотрит.

Таким образом, клиенты получат больше просмотров при меньших затратах, полагают во «Вконтакте». Тестирование показало, что просмотр видео после запуска алгоритма обходится рекламодателям дешевле на 66%.

Для запуска рекламы видео и трансляций необходимо зарегистрироваться в «VK Рекламе» с помощью VK ID. Далее выбрать сообщество и загрузить ролики в раздел с видеозаписями. Одновременно можно запустить продвижение 10 роликов. В скором времени новый инструмент станет доступен для всех пользователей платформы.

В 2022 году «Вконтакте» заработала на рекламе 56,9 млрд руб., что на 29% больше по сравнению с 2021 годом. Развитию рекламного направления компании способствовал рост перформанс-форматов и увеличение сегмента среднего и малого бизнеса (СМП).