«VK Реклама» запустила продвижение сайтов через платформу

Инструмент для продвижения сайтов появился в бета-версии единой платформы для рекламодателей «VK Реклама». Первые тесты показали, что новые возможности сервиса повышают эффективность продвижения в среднем на 30%.

Чтобы запустить продвижение, компании необходимо добавить на сайт пиксель «VK Рекламы». Он позволит обезличенно оценивать пользователей и их целевые действия. Алгоритмы платформы покажут объявления тем, кто вероятнее перейдёт на сайт, оставит заявку на звонок, добавит товар в корзину или совершит покупку.

Формат «Универсальные объявления» создаст все доступные варианты рекламы для разных площадок и мест размещения. Рекламодателю нужно загрузить изображения и тексты, а система сгенерирует объявления так, чтобы кампания принесла наибольшее число целевых действий.