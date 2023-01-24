«VK Реклама» запустила ретаргетинг в приложениях

Платформа «VK Реклама» запустила инструмент для повышения активности и вовлеченности аудитории.

С помощью ретаргетинга бизнес сможет показывать объявления пользователям, которые уже использовали мобильное приложение, но не совершили целевое или повторное действие. Например, не закончили оформление заказа на маркетплейсе, не завершили покупку или пропустили новый видеоролик на контентной платформе.

Инструмент позволяет бизнесу мотивировать аудиторию оформлять заявки на услуги, подписываться на сервисы и совершать другие целевые действия.

По результатам тестов, мобильное продвижение с ретаргетингом позволит бизнесу сохранить эффективность кампаний при снижении расходов на рекламу в среднем на 32%.

Для запуска нового инструмента необходимо настроить интеграцию приложения с мобильным трекером. Опция доступна для рекламы приложений на Android и iOS.