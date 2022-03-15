VK создает общественный совет по поддержке предпринимателей

VK создает общественный совет по поддержке малого и среднего бизнеса, который поможет предпринимателям адаптироваться в новых условиях, сообщили в компании.

«VK создает общественный совет по поддержке среднего и малого бизнеса. В состав совета вошли предприниматели и представители общественной организации «Опора России». Основная цель совета – помочь представителям МСП адаптироваться в новых условиях и максимально учесть их интересы в развитии бизнеса», — говорится в сообщении.

«Для сбора информации «ВКонтакте» работает сообщество для бизнеса. Любой предприниматель сможет в рамках сообщества предложить свои идеи проектов и инициатив, которые помогут его бизнесу или развитию сектора в целом. Совет будет оперативно обрабатывать все заявки и развивать новые меры поддержки, в том числе привлекая партнеров», — добавили в компании.

Там же уточнили, что совет станет площадкой для открытого диалога и единым окном для оперативного сбора и проработки предложений от предпринимателей по всей стране. Эксперты, поясняет компания, будут делиться своим опытом и помогать формировать пул задач, с которыми сталкиваются представители малого и среднего бизнеса в новых условиях.