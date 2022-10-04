VK запускает креативную платформу «Простор»

VK Образование запускает креативную платформу для молодых талантливых создателей контента — Простор. Платформа объединяет пять направлений: дизайн, медиаарт, музыку, скетчи и музыкальные видео.

С участниками проекта в рамках образовательной программы Простора будут работать ведущие эксперты индустрии: студийные звукорежиссеры, музыкальные продюсеры, режиссеры клипов и кино.

VK анонсировали участие в проекте музыканта Антохи МС, сооснователя агентства FMT.Jetlag Мурада Османна, режиссера Олега Трофима, режиссера монтажа Макса Шишкина, фотографа Антона Ревы и др.

Чтобы присоединиться к проекту, необходимо подать заявку, выполнить творческое задание и пройти онлайн-отбор. Заявки принимаются до 23 октября.

С 24 октября участники приступят к образовательным интенсивам.