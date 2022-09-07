VK запустил бета-версию портала Dzen.ru

Портал dzen.ru запущен в тестовом режиме, его финальная версия будет доступна после закрытия сделки между Яндекс и VK.

Сейчас портал доступен в бета-версии и сохраняет привычный пользователям интерфейс, что поможет легко ориентироваться на платформе. На сайте представлены: контент от авторов «Дзена», поисковая строка «Яндекса», новости и погода. Авторы продолжат создавать контент и реализовывать себя в разных форматах, отметили в компании.

После сделки портал сохранит существующие технологии и монетизацию блогеров. Все подписки, лайки и комментарии останутся в прежнем виде. Однако итоговую версию сайта представят после закрытия сделки.

Ранее «Яндекс» решил продать свои сервисы «Новости» и «Дзен» и сконцентрироваться на развитии поисковика. «Яндекс» и VK заключили крупнейшую сделку, обменявшись активами. В результате VK получил платформы «Новости» и «Дзен», а сервис Delivery Club передал «Яндексу». Сейчас сделка, которую планируется закрыть до конца 2022 года, находится на согласовании в ФАС.