VK запустила центр тестирования технологий для продвижения бизнеса

VK запустила центр бета-тестирования технологий для продвижения бизнеса. В нем можно подать заявку на тестирование новых инструментов для продвижения сообществ и промопостов в соцсетях.

Модели подбора объявлений «VK Рекламы» анализируют десятки признаков. Система покажет рекламу тем, кто перейдет в сообщество, подпишется на него, оставит комментарий или лайк к посту.

По данным холдинга, на продвижение сообществ приходится 70% рекламных кампаний в соцсетях. Новый инструмент протестировали более 5 тыс. бизнесов. Как выяснили в VK, с его помощью сообщества привлекают подписчиков в среднем на 72% дешевле.

Ранее соцсеть «ВКонтакте», входящая в экосистему VK, представила новые правила сообществ. Изменения коснулись рекламных публикаций: соцсеть сняла ограничения на количество публикаций прямой и нативной рекламы, которую автор выпускает самостоятельно. При этом алгоритмы будут следить за числом таких постов в ленте и комфортом пользователей.