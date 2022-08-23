VK займется цифровой дистрибуцией музыки

Холдинг VK планирует заниматься дистрибуцией контента на музыкальные стриминговые платформы, в том числе и на платформы конкурентов. Компания также заинтересована в размещении композиций российских артистов на зарубежных платформах. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Николая Дуксина, директора музыкальной экосистемы и департамента видеоконтента VK.

Цифровой дистрибутор будет создан на базе United Media Agency. На данный момент UMA работает только как моноагрегатор (размещает музыку только на платформу «VK Музыки»).

Николай Дуксин также уточнил, что холдинг уже работает над созданием собственного музыкального лейбла. VK расширяет команду и музыкальную редакцию. «Мы огромная IT-компания, что делает инфраструктуру более устойчивой к нагрузкам», — высказался Дуксин о преимуществах холдинга.

Сейчас крупнейший участник рынка на территории России — Zvonko Group (объединяет «Первое музыкальное», Национальное музыкальное издательство, студию «Союз», Soyuz Music), продолжают работу Believe Digital (Black Star, EXO Music, Макс Корж) и ONErpm (A'Studio, Игорь Бутман, «Электрофорез», Tequilajazzz).