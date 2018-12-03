Стартовал прием заявок на конкурс для журналистов «Включите свет-2018»

Альянс независимых региональных издателей (АНРИ) принимает заявки на конкурс действенной журналистики «Включите свет-2018». Работы будет оценивать высококлассное жюри («Новая газета», «Русский репортер», «Журналист» и другие). Победители получат наборы «мобильного журналиста» — аксессуары для создания качественного видеоконтента с использованием мобильного телефона, один из финалистов будет награжден поездкой на Саммит региональных издателей в Хельсинки! Партнер конкурса — «АНРИ-Медиа».

О Конкурсе

Цель конкурса — выявить, поощрить и популяризовать качественные журналистские материалы, поднимающие важные для региона темы и приводящие к конкретному результату — разрешению проблем или позитивным изменениям в обществе.

Конкурс проводится в один тур с предварительной проверкой материалов на соответствие условиям конкурса. Участники могут заявить как журналистские материалы разных жанров, так и циклы публикаций на общественно-значимую тематику.

Конкурсные материалы должны быть опубликованы в печатных изданиях или на портале Интернет-СМИ в период с 1 января по 31 декабря 2018 года. Заявки принимаются до 15 января 2019.

Номинации

«Расследование»: материал, содержащий результаты проведенного автором или редакцией анализа обстоятельств общественно-значимых события или ситуации;

«Проблема»: цикл или серия журналистских материалов разных жанров, приведших к общественной дискуссии, позитивным изменениям или вовлечению граждан и органов власти к работе над решением данной проблемы;

«Один в поле»: журналистская публикация о человеке, чья деятельность, усилия или активная жизненная позиция привели к решению социально-значимой проблемы, позитивным изменениям в обществе.

Подведение итогов конкурса состоится 1 апреля 2019 года.

Экспертный совет

В экспертный совет конкурса действенной журналистики «Включите свет» вошли именитые журналисты, видные медиаменеджеры и знаменитые медиаэксперты: заместитель главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов, медиаэксперт Манана Асламазян, главный редактор журнала «Журналист» Любовь Петрова, исполнительный директор АНРИ Сергей Лапенков, главный редактор журнала «Русский репортер» Виталий Лейбин, генеральный директор «АНРИ-Медиа» Виктория Чикирева, главный редактор газеты «МОЁ!» Владимир Мазенко, главный редактор интернет-журнала «7х7» Софья Крапоткина.

Призы

Победители получат ценные призы — «Наборы мобильного журналиста» (аксессуары для создания качественного видеоконтента с использованием мобильного телефона).

Один из финалистов будет награжден спецпризом — приглашением за счет организаторов на Саммит региональных издателей — 2019, который пройдет в городе Хельсинки.

Участникам

Участник может прислать на конкурс не более двух работ в разные номинации (одна номинация – одна работа). Участник направляет заявку и материалы на адрес электронной почты: anri@airp.ru (с пометкой «Конкурс»).

Каждый участник должен заполнить и прислать согласие на обработку его персональных данных. Подробные требования к конкурсной заявке можно найти на сайте АНРИ.