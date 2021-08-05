ВКонтакте анонсировала создание десктопного приложения для видеозвонков

Социальная сеть «ВКонтакте» запустит бесплатный аналог Zoom. Компания создаст сервис для видеозвонков, который «станет альтернативой платным корпоративным сервисам для личного общения и деловых видеоконференций», — сообщают представители платформы.

Новый сервис не требует от участников обязательной регистрации во ВКонтакте. В конференции смогут присутствовать более 2 тысяч человек, а время видеозвонка не будет ограничено. «Также мы запустим совместный просмотр контента в звонках», — сообщила CEO компании Марина Краснова.

Еще одной функцией сервиса будет «Зал ожидания»: модераторы конференции смогут регулировать состав участников видеозвонка. Это обеспечит приватность звонков и ограничит подключение нежелательных пользователей.