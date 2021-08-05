ВКонтакте анонсировала создание десктопного приложения для видеозвонков

Авг 5, 2021

Социальная сеть «ВКонтакте» запустит бесплатный аналог Zoom. Компания создаст сервис для видеозвонков, который «станет альтернативой платным корпоративным сервисам для личного общения и деловых видеоконференций», — сообщают представители платформы.

Новый сервис не требует от участников обязательной регистрации во ВКонтакте. В конференции смогут присутствовать более 2 тысяч человек, а время видеозвонка не будет ограничено. «Также мы запустим совместный просмотр контента в звонках», — сообщила CEO компании Марина Краснова.

Еще одной функцией сервиса будет «Зал ожидания»: модераторы конференции смогут регулировать состав участников видеозвонка. Это обеспечит приватность звонков и ограничит подключение нежелательных пользователей.  

Источник: ВКонтакте
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